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Колосков: «Судейство — главная проблема нынешнего мундиаля»
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Колосков: «Судейство — главная проблема нынешнего мундиаля» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал судейство на нынешнем чемпионате мира, который проходит в России.
"Судейство — самая главная проблема нынешнего чемпионата. Такого слабого судейства я не видел никогда, хотя это мой десятый чемпионат мира. Квалификация судей не выдерживает никакой критики. Не знаю с чем это связано. Они боятся взять на себя ответственность, они все время обращаются к видеоповторам, пропускают огромное количество положений вне игры, неправильно трактуют опасную игру, очень редко показываются карточки за явное, грубейшее нарушение правил: человек умышленно врезается в голеностоп и никаких санкций к нему не предъявляют!
Не знаю, кто здесь виноват VAR или судейский комитет ФИФА. Мне за десять чемпионатов мира это судейство показалось самым слабым", — сказал Колосков.
ЧМ-2018 в России стал первым турниром такого масштаба, на котором используется система VAR. До чемпионата мира она в тестовом режиме также использовалась в ряде национальных чемпионатов.
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