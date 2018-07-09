Ещё
Мундиаль-игры: угадайте, на какой фотографии московский стадион «Лужники»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Мундиаль-игры: угадайте, на какой фотографии московский стадион «Лужники»? 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем
Изменился до неузнаваемости
Если вам не удалось определить, на какой фотографии московский стадион «Лужники», построенный еще в 1956 году, — не расстраивайтесь. За последние несколько лет, готовясь встречать Чемпионат мира по футболу, стадион пережил грандиозную реконструкцию и теперь может сравниться с самыми крупными западными аренами — например, стадионом «Уэмбли» в Лондоне.
Вместимость арены увеличили с 78 до 81 тыс. зрителей, а угол наклона трибун изменили таким образом, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. (Для сравнения: вместимость стадиона «Уэмбли» — 85 тыс. человек).
Стадион стал профильным: теперь он предназначен исключительно для игры в футбол. Дорожки для бега на поле убрали.
Общая площадь стадиона после реконструкции составила 221 тыс. кв. м.
Увидеть своими глазами
Кстати, чтобы своими глазами увидеть стадион «Лужники», вовсе необязательно ждать футбольного матча или масштабного концерта. Многие туристические агенства в Москве предлагают туда отдельные экскурсии, которые позволяют побывать там, куда не пускают даже журналистов: в раздевалках и комментаторских кабинах.
Teleprogramma.pro: последние новости
С таким болельщицами победа будет за нами: Водянова и Шейк в одних шарфах поддерживают нашу сборную «У россиян самые низкие шансы»: Аршавин высказался о матче Россия – Хорватия Игрок российской сборной оштрафован на 620 тысяч рублей за матч с испанцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали75
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака17
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение