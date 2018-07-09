Мундиаль-игры: угадайте, на какой фотографии московский стадион «Лужники»?

Давайте поиграем

Изменился до неузнаваемости

Если вам не удалось определить, на какой фотографии московский стадион «Лужники», построенный еще в 1956 году, — не расстраивайтесь. За последние несколько лет, готовясь встречать Чемпионат мира по футболу, стадион пережил грандиозную реконструкцию и теперь может сравниться с самыми крупными западными аренами — например, стадионом «Уэмбли» в Лондоне.

Вместимость арены увеличили с 78 до 81 тыс. зрителей, а угол наклона трибун изменили таким образом, чтобы максимально приблизить их к игровому полю. (Для сравнения: вместимость стадиона «Уэмбли» — 85 тыс. человек).

Стадион стал профильным: теперь он предназначен исключительно для игры в футбол. Дорожки для бега на поле убрали.

Общая площадь стадиона после реконструкции составила 221 тыс. кв. м.

Увидеть своими глазами

Кстати, чтобы своими глазами увидеть стадион «Лужники», вовсе необязательно ждать футбольного матча или масштабного концерта. Многие туристические агенства в Москве предлагают туда отдельные экскурсии, которые позволяют побывать там, куда не пускают даже журналистов: в раздевалках и комментаторских кабинах.