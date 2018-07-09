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Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо»
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Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу защитника Сергея Игнашевича, который недавно объявил о завершении карьеры.
«Вы же помните, что Игнашевич два года назад уже заканчивал карьеру, а вчера я ему сказал, когда он вновь это объявил: «Ты, друг мой, телефон-то не меняй, чтобы я тебя нашёл, когда понадобится». А если отбросить шутку в сторону, то я снимаю перед ним шляпу. Он проделал большую работу не только на поле, но и за ним, и мы можем только гордиться тем, что у нас есть такие ребята», — сказал Черчесов в эфире передачи «Время покажет».
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