Букмекеры уверены, что Франция выиграет чемпионат мира

По результатам четвертьфиналов чемпионата мира, аналитики bwin Россия обновили котировки на итоги ЧМ-2018. Шансы сборной Франции на победу в мундиале оцениваются наиболее высоко, — сделать ставку на победу этой команды можно по коэффициенту 3.00.

Шансы англичанина Гарри Кейна завершить турнир в статусе лучшего бомбардира кардинально не изменились, — коэффициент на такой исход составляет 1.14.

Аналитики bwin Россия обновили коэффициенты в выборе победителя чемпионата мира, лучшего бомбардира и лучшего игрока турнира.

Фаворитом в борьбе за титул, согласно оценке аналитиков, является команда Франции. Поставить на победу «трехцветных» можно по коэффициенту 3.00.

На второй и третьей строчке в числе претендентов расположились команды Англии и Бельгии, — коэффициенты на победу составляют 3.60 и 3.75 соответственно. Замыкает список сборная Хорватии (5.25), в 1/4 финала обыгравшая сборную России в серии пенальти.

Эксперты уверены, что бомбардирскую гонку, с наибольшей долей вероятности, выиграет англичанин Гарри Кейн, имеющий в своем активе шесть забитых мячей, — коэффициент на такой исход составляет 1.14. Забивший четыре гола бельгиец Ромело Лукаку все еще может обогнать его (коэффициент составляет 11.0).

Стоит также отметить, что Гарри Кейн вместе с Килианом Мбаппе претендует на звание лучшего игрока ЧМ-2018 — подобный исход оценивается букмекером по коэффициенту 4.50.

Первый матч 1/2 финала ЧМ-2018 пройдет во вторник, 10 июля, — в Санкт-Петербурге сыграют команды Франции и Бельгии. Англия и Хорватия выйдут на поле московских «Лужников» 11 июля в среду. Оба матча начнутся в 21:00 по московскому времени.