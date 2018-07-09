Красноярцы вновь выполнили нормативы ГТО в «Роевом ручье»

В минувшую субботу, 7 июля, в парке флоры и фауны «Роев ручей» состоялся

праздник в честь Дня Ивана Купалы. Частью мероприятия вновь стала презентационная

площадка проекта «ГТО-Хакер». Жители и гости краевой столицы выполняли нормативы

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под руководством опытных инструкторов.

Площадка по традиции пользовалась популярностью среди посетителей.

Красноярские любители спорта показали впечатляющие результаты. Рекорд дня в прыжке в длину принадлежит Николаю Желтухину — 263 см. Ольга Буровкина оказалась самой

гибкой, показав результат в наклоне 23 см, а Андрей Врублевский поднял гирю 80 раз и установил рекорд дня в упражнении с этим снарядом. В отжиманиях рекорд вновь

установил семилетний Максим Гутник — он отжался 220 раз, превзойдя собственный

результат, показанный неделей ранее (200 раз). Юный спортсмен регулярно посещает

площадку проекта «ГТО-Хакер» и показывает высокие результаты.

Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах

vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.

Напомним, «ГТО-Хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно—

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта

Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.