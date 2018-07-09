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Красноярцы вновь выполнили нормативы ГТО в «Роевом ручье»
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Красноярцы вновь выполнили нормативы ГТО в «Роевом ручье» 

Советский спорт 3 часа назад
В минувшую субботу, 7 июля, в парке флоры и фауны «Роев ручей» состоялся
праздник в честь Дня Ивана Купалы. Частью мероприятия вновь стала презентационная
площадка проекта «ГТО-Хакер». Жители и гости краевой столицы выполняли нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под  руководством опытных инструкторов.
Площадка по традиции пользовалась популярностью среди посетителей.
Красноярские любители спорта показали впечатляющие результаты. Рекорд дня в прыжке в  длину принадлежит Николаю Желтухину — 263 см. Ольга Буровкина оказалась самой
гибкой, показав результат в наклоне 23 см, а Андрей Врублевский поднял гирю 80 раз и  установил рекорд дня в упражнении с этим снарядом. В отжиманиях рекорд вновь
установил семилетний Максим Гутник — он отжался 220 раз, превзойдя собственный
результат, показанный неделей ранее (200 раз). Юный спортсмен регулярно посещает
площадку проекта «ГТО-Хакер» и показывает высокие результаты.
Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах
vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.
Напомним, «ГТО-Хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно—
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта
Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.
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