Представители Южнопортового успешно сдали нормативы ГТО на открытом фестивале

Жители Южнопортового района приняли активное участие в Открытом этапном фестивале по приему нормативов испытаний ВФСК ГТО, посвященном Дню воинской славы. Об этом рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.

— Фестиваль проходил 7 июля на базе СТЦ МЭИ и стадиона «Энергия» (2-й Краснокурсантский проезд, 12). В мероприятии приняли участие 98 спортсменов. В 10.30 перед сдачей нормативов ВФСК ГТО участники взбодрились окружной фитнес-зарядкой выходного дня в дни школьных летних каникул. В 11.00 было объявлено открытие мероприятия, и все зарегистрировавшиеся участники приступили к сдаче нормативов, — отметили в пресс-службе.

Спортсмены, посетившие фестиваль, успешно выполнили испытания ВФСК ГТО, а это является показателем хорошего уровня их физической подготовки. (еп)