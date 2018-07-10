Ещё
Представители Южнопортового успешно сдали нормативы ГТО на открытом фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представители Южнопортового успешно сдали нормативы ГТО на открытом фестивале 

Управа Южнопортового района 10 июля 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Жители Южнопортового района приняли активное участие в Открытом этапном фестивале по приему нормативов испытаний ВФСК ГТО, посвященном Дню воинской славы. Об этом рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
— Фестиваль проходил 7 июля на базе СТЦ МЭИ и стадиона «Энергия» (2-й Краснокурсантский проезд, 12). В мероприятии приняли участие 98 спортсменов. В 10.30 перед сдачей нормативов ВФСК ГТО участники взбодрились окружной фитнес-зарядкой выходного дня в дни школьных летних каникул. В 11.00 было объявлено открытие мероприятия, и все зарегистрировавшиеся участники приступили к сдаче нормативов, — отметили в пресс-службе.
Спортсмены, посетившие фестиваль, успешно выполнили испытания ВФСК ГТО, а это является показателем хорошего уровня их физической подготовки. (еп)
Управа Южнопортового района: последние новости
Турнир по скоростной сборке пазлов на время прошел на Велозаводской Жители Южнопортового приняли участие в открытом турнире по пляжному волейболу Лучшую футбольную команду Южнопортового выбрали на Новоостаповской
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены результаты допинга на ЧМ29
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ133
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
«Нет сексизму»: ФИФА спрячет красивых фанаток55
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ346
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение