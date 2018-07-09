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СМИ: «Ливерпуль» хочет приобрести Виду после чемпионата мира
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СМИ: «Ливерпуль» хочет приобрести Виду после чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком «Ливерпуля», сообщают турецкие СМИ.
Как информирует Aksam, английский клуб готов отдать за игрока 12 миллионов фунтов после завершения ЧМ-2018. В сборной он играет в паре с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном в центре обороны. При этом указано, что турецкий клуб не хочет расставаться с игроком, и «красным» будет непросто убедить их на переход.
В прошедшем сезоне 29-летний хорват сначала выступал за киевское «Динамо» (девять матчей и два гола в премьер-лиге), а в январе стал игроком «Бешикташа» (18 матчей и один гол).
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