Российскому фигуристу ампутировали ногу. Но он хочет вернуться на лёд

Это случилось на 9-й день после свадьбы. Друзья отчаянно собирают на лечение, Коляда и Туктамышева уже сдали деньги. Как спасти парня?!

Ты молод и полон сил, занимаешься работой, которая составляет дело всей твоей жизни, любишь свою красавицу жену. Впереди только безоблачное будущее, куча планов.

Что может случиться? Что может их перечеркнуть?

Ромео, Джульетта и лезвие

Российский фигурист Иван Самоделкин может рассказать об этой ситуации как никто другой.

С раннего детства он занимался фигурным катанием и сумел добиться в этом виде спорта ощутимых успехов. До уровня сборной страны он не добрался, но на чемпионатах северной столицы и этапах Кубка России выступал более чем достойно. В 2015-м Иван, поняв, что до больших высот в профессиональном спорте ему добраться не удастся, решил завершить спортивную карьеру, однако коньки на гвоздь вешать и не думал — начал выступать в балете на льду. «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» — вот лишь часть репертуара Петербургского балета, который выступал не только в России, но и гастролировал по Европе. Балет подарил Ивану и его Джульетту — фигуристку Ксению Позен. Романтика, большая любовь, свадьба — всё как полагается. 30 апреля Иван был одним из самых счастливых людей в мире: гости гуляли на торжестве, поздравляли молодожёнов. И ничто не предвещало беды.

Девять дней спустя Самоделкин рыхлил землю на даче с помощью культиватора. Одно неудачное движение, и лезвие бьёт спортсмена по ноге, перебивая артерию. Скорая, врачи, срочная госпитализация. Кровотечение удалось остановить — травма была тяжёлой, но оставляла надежды на скорое восстановление. Однако только до тех пор, пока не стало ясно, что в рану попала земля, спровоцировавшая заражение. Ногу пришлось ампутировать. Причём очень высоко.

Это мало назвать трагедией, когда фигурное катание для человека — это жизнь.

#ВАНЯМЫСТОБОЙ

Смирившись со своим положением, Иван и его друзья стали искать выходы. Быстро выяснилось, что современные технологии протезирования позволяют пострадавшим от травм заниматься спортом. В том числе — фигурным катанием. Нужен лишь качественный, многофункциональный протез. Но стоит он недёшево — около двух миллионов рублей.

Александра Степанова, Друзья Ивана решили собрать средства, в первую очередь с помощью самих спортсменов-фигуристов. И отклик оказался просто поразительным! В соцсетях информация с хештегом #ВАНЯМЫСТОБОЙ распространилась мгновенно. Сотни людей направили Самоделкину свои слова поддержки, а на банковскую карту один за другим стали приходить переводы. К акции подключились и известные российские спортсмены: Михаил Коляда Елизавета Туктамышева . Самого Иван происходящее поразило до глубины души.

Ребята меня поддерживали, но я не знал, что они собираются организовать такое. Потом увидел в «Инстаграме» их сообщения и был в шоке… Очень много людей подключилось. Я не ожидал. Сейчас я делаю специальные упражнения, чтобы через месяца два-три перейти сначала на простой протез, а через год на специальный. Это моя цель, которая даёт мне силы. Если не получится кататься, то хочу стать тренером", — рассказал Иван.

С мечтами о Паралимпиаде

Даже самые современные протезы не могут позволить фигуристу добиваться высоких спортивных успехов. Нагрузки на организм в современном фигурном катании таковы, что не каждый здоровый человек может их выдержать. Но для выступлений в шоу или, как в случае с Иваном, балете на льду протез вполне подходит. На Западе, например, очень популярен пример модели Хизер Миллс , которая в 25 лет потеряла ногу в результате ДТП, но продолжила вести спортивный образ жизни и особенно полюбилась зрителям шоу «Звёзды на льду», в котором с успехом выступала.

Неожиданно, но подобный позитивный пример есть и в России. Житель Челябинска Фёдор Меркульев лишился ноги в 2013 году. Причиной стал несчастный случай на работе — Фёдор тогда был слесарем на железной дороге и случайно попал под колесо.

Местный челябинский завод обеспечил инвалида многофункциональным протезом, который позволяет заниматься спортом, и Меркульев, который никогда не был профессиональным спортсменом, решил нагружать его по полной. Он стал первым российским конькобежцем с одной ногой и мечтает о том, чтобы этот вид спорта внесли в программу Паралимпийских игр, а также занимается скалолазанием и лёгкой атлетикой. Свои главные спортивные надежды он связывает с прыжками в высоту: в этом виде спорта он мечтает о пьедестале Паралимпиады.