Ещё
Российскому фигуристу ампутировали ногу. Но он хочет вернуться на лёд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Российскому фигуристу ампутировали ногу. Но он хочет вернуться на лёд 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Это случилось на 9-й день после свадьбы. Друзья отчаянно собирают на лечение, Коляда и Туктамышева уже сдали деньги. Как спасти парня?!
Ты молод и полон сил, занимаешься работой, которая составляет дело всей твоей жизни, любишь свою красавицу жену. Впереди только безоблачное будущее, куча планов.
Что может случиться? Что может их перечеркнуть?
Ромео, Джульетта и лезвие
Российский фигурист Иван Самоделкин может рассказать об этой ситуации как никто другой.
С раннего детства он занимался фигурным катанием и сумел добиться в этом виде спорта ощутимых успехов. До уровня сборной страны он не добрался, но на чемпионатах северной столицы и этапах Кубка России выступал более чем достойно. В 2015-м Иван, поняв, что до больших высот в профессиональном спорте ему добраться не удастся, решил завершить спортивную карьеру, однако коньки на гвоздь вешать и не думал — начал выступать в балете на льду. «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» — вот лишь часть репертуара Петербургского балета, который выступал не только в России, но и гастролировал по Европе. Балет подарил Ивану и его Джульетту — фигуристку Ксению Позен. Романтика, большая любовь, свадьба — всё как полагается. 30 апреля Иван был одним из самых счастливых людей в мире: гости гуляли на торжестве, поздравляли молодожёнов. И ничто не предвещало беды.
Девять дней спустя Самоделкин рыхлил землю на даче с помощью культиватора. Одно неудачное движение, и лезвие бьёт спортсмена по ноге, перебивая артерию. Скорая, врачи, срочная госпитализация. Кровотечение удалось остановить — травма была тяжёлой, но оставляла надежды на скорое восстановление. Однако только до тех пор, пока не стало ясно, что в рану попала земля, спровоцировавшая заражение. Ногу пришлось ампутировать. Причём очень высоко.
Это мало назвать трагедией, когда фигурное катание для человека — это жизнь.
#ВАНЯМЫСТОБОЙ
Смирившись со своим положением, Иван и его друзья стали искать выходы. Быстро выяснилось, что современные технологии протезирования позволяют пострадавшим от травм заниматься спортом. В том числе — фигурным катанием. Нужен лишь качественный, многофункциональный протез. Но стоит он недёшево — около двух миллионов рублей.
Друзья Ивана решили собрать средства, в первую очередь с помощью самих спортсменов-фигуристов. И отклик оказался просто поразительным! В соцсетях информация с хештегом #ВАНЯМЫСТОБОЙ распространилась мгновенно. Сотни людей направили Самоделкину свои слова поддержки, а на банковскую карту один за другим стали приходить переводы. К акции подключились и известные российские спортсмены: Михаил Коляда, Александра Степанова, Елизавета Туктамышева. Самого Иван происходящее поразило до глубины души.
Ребята меня поддерживали, но я не знал, что они собираются организовать такое. Потом увидел в «Инстаграме» их сообщения и был в шоке… Очень много людей подключилось. Я не ожидал. Сейчас я делаю специальные упражнения, чтобы через месяца два-три перейти сначала на простой протез, а через год на специальный. Это моя цель, которая даёт мне силы. Если не получится кататься, то хочу стать тренером", — рассказал Иван.
С мечтами о Паралимпиаде
Даже самые современные протезы не могут позволить фигуристу добиваться высоких спортивных успехов. Нагрузки на организм в современном фигурном катании таковы, что не каждый здоровый человек может их выдержать. Но для выступлений в шоу или, как в случае с Иваном, балете на льду протез вполне подходит. На Западе, например, очень популярен пример модели Хизер Миллс, которая в 25 лет потеряла ногу в результате ДТП, но продолжила вести спортивный образ жизни и особенно полюбилась зрителям шоу «Звёзды на льду», в котором с успехом выступала.
Неожиданно, но подобный позитивный пример есть и в России. Житель Челябинска Фёдор Меркульев лишился ноги в 2013 году. Причиной стал несчастный случай на работе — Фёдор тогда был слесарем на железной дороге и случайно попал под колесо.
Местный челябинский завод обеспечил инвалида многофункциональным протезом, который позволяет заниматься спортом, и Меркульев, который никогда не был профессиональным спортсменом, решил нагружать его по полной. Он стал первым российским конькобежцем с одной ногой и мечтает о том, чтобы этот вид спорта внесли в программу Паралимпийских игр, а также занимается скалолазанием и лёгкой атлетикой. Свои главные спортивные надежды он связывает с прыжками в высоту: в этом виде спорта он мечтает о пьедестале Паралимпиады.
Чемпионат.com: последние новости
Кейн: сборная Англии получает удовольствие от ЧМ и пока не хочет ехать домой Поклонская сравнила слова Виды и Вукоевича с объяснением протрезвевших дебоширов «Аустрия» — «Арсенал». Видеотрансляция матча
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали75
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака17
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Новости партнеров
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение