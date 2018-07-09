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Life: 5 доказательств того, что Вида отмороженный на всю голову
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Российских футболистов обвинили в допинге

Life: 5 доказательств того, что Вида отмороженный на всю голову 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Проблемы с алкоголем у этого парня, судя по всему, серьёзные. В ноябре 2016 года его автомобиль задержали в 4 часа утра в Киеве. Вида был за рулём и сильно пьян. Тогда его на год лишили прав и оштрафовали на 10 тысяч гривен.
В сентябре 2012 года Вида по пути на матч Кубка Хорватии решил попить пива прямо в автобусе загребского «Динамо». Это увидел тренер и выгнал игрока на улицу, не взяв его на матч. Тогда Домагоя оштрафовали на 100 тысяч евро.
В 2014 году сборная Хорватии сыграла вничью с Исландией (0:0). Это был стыковой матч, но Вида вместе с ещё несколькими игроками решил отметить результат пьянкой. Хорватские СМИ посчитали, что Домагой выпил как минимум три литра пива.
В мае 2011 года во время матчей отборочного турнира Евро-2012 Виду выгнали из сборной за драку. Тогда он играл за немецкий «Байер» и был одним из инициаторов потасовки и кулачного боя.
Семен Хафиз Оригинал публикации
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