Life: 5 доказательств того, что Вида отмороженный на всю голову

Проблемы с алкоголем у этого парня, судя по всему, серьёзные. В ноябре 2016 года его автомобиль задержали в 4 часа утра в Киеве. Вида был за рулём и сильно пьян. Тогда его на год лишили прав и оштрафовали на 10 тысяч гривен.

В сентябре 2012 года Вида по пути на матч Кубка Хорватии решил попить пива прямо в автобусе загребского «Динамо». Это увидел тренер и выгнал игрока на улицу, не взяв его на матч. Тогда Домагоя оштрафовали на 100 тысяч евро.

В 2014 году сборная Хорватии сыграла вничью с Исландией (0:0). Это был стыковой матч, но Вида вместе с ещё несколькими игроками решил отметить результат пьянкой. Хорватские СМИ посчитали, что Домагой выпил как минимум три литра пива.

В мае 2011 года во время матчей отборочного турнира Евро-2012 Виду выгнали из сборной за драку. Тогда он играл за немецкий «Байер» и был одним из инициаторов потасовки и кулачного боя.

Семен Хафиз Оригинал публикации