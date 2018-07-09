Черчесов: «Слезы Дзюбы на Первом канале? Станиславский бы сказал — верю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об интервью в эфире Первого канала российского нападающего Артема Дзюбы, который во время общения с журналистом не смог сдержать слез.

"Слезы Дзюбы в послематчевом интервью на Первом канале? Станиславский бы сказал — верю. Его слова перед всей командой до серии пенальти? Я видел, что не надо вмешиваться.

После игры в раздевалке я всех приобнял, поздравил с хорошей игрой. А потом вышел, первый раз за все время. И они должны были сами остаться, и я — тоже. На следующий день было собрание, мы спокойно пообщались, я всех поблагодарил”, — сказал Черчесов в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.