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Игроки сборной России верили в методы Черчесова
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Игроки сборной России верили в методы Черчесова 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что в команде наставник Станислав Черчесов пользуется уважением. Его слова передает газета «Известия».
Хавбек отметил, что футболисты национальной команды верили в методы и слова тренера.
"С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех. Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы. Было понимание — если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что все делалось правильно", — заявил футболист.
Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.
Ранее Анатолий Бышовец отметил пройденное Черчесовым «пекло» перед ЧМ-2018.
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