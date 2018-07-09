Систему вентиляции и охлаждающую плиту заменят в ЛДС «Сибирь» к молодежному ЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 9 июля. / ТАСС /. Реконструкция Ледового дворца спорта (ЛДС) «Сибирь» в Новосибирске к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет включать замену охлаждающей плиты. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального менеджера по управлению имуществом ЛДС «Сибирь» Павел Морозов.

В мае Международная хоккейная федерация (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет). По этому контракту турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, но часть матчей будет проходить на старой арене.

"Ремонтные работы будут касаться системы вентиляции, замены охлаждающей плиты, которая была 50 лет назад сделана с нарушениями, а также завершение работ по усовершенствованию системы освещения", — сказал он.

Кроме того, по словам Морозова, реконструкция предполагает создание четырех дополнительных раздевалок с выходом к микст-зоне, подготовку системы кондиционирования воздуха, дополнительные помещения для прессы и обустройство помещения для проведения проб допинг-контроля. В планах также обновление фасада здания.

Все ремонтные работы на ледовой арене планируется начать летом 2019 года, а завершить к июлю 2022 года. На молодежном чемпионате мира в ЛДС «Сибирь» будет играть группа, в которую не попала сборная России.

Ледовые арены в Новосибирске

В настоящее время клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» тренируется и проводит домашние матчи в ЛДС «Сибирь», построенном более 50 лет назад и рассчитанном на семь тысяч зрителей. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал состояние новосибирского стадиона и ряда других арен КХЛ, призвав региональные власти строить новые.

Ранее сообщалось, что на строительство арены и прилегающей к ней инфраструктуры потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро «Спортивная», обустройство набережной и прилегающей территории.