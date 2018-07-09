А. Тихонов: «Наконец-то футбол стал лучше, чем российский биатлон!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинале, в котором по пенальти уступили команде Хорватии.

"Могу поздравить сборную России и всех соотечественников с успешным выступлением на домашнем чемпионате мира по футболу.

Конечно, такого успеха мы, откровенно говоря, не ожидали и не видели с золотых времен советского футбола. После неудачных контрольных игр сборной России настроение у всех было пессиместическим. Я не помню ни одного человека среди представителей федерации, бывших футболистов и специалистов и тех, кто сегодня близок к футболу, кто бы предсказал, что Россия остановится в шаге от полуфинала. Говорили, что предел мечтаний для нашей команды — выход из группы. Очень здорово, что вся страна получила настоящий футбольный праздник.

Я не хочу винить главного тренера, этот результат во многом его заслуга. Но мне было непонятно, почему Черчесов заменил Дзюбу и Черышева так рано, притом, что оба они могли принести пользу в серии пенальти. Можно же было предвидеть эту ничью по итогам основного и дополнительного времени. Смолов весь турнир находится не в своей тарелке, а Фернандес бил пенальти на высоком уровне первый раз в жизни. Уверен, что Дзюба и Черышев свои 11-метровые удары забили бы.

Но у нашей страны и так есть большая радость. Поздравляю от души! Наконец-то футбол стал лучше, чем российский биатлон!", — написал Тихонов в блоге на своем официальном сайте.