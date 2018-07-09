Ещё
Хорватский футбольный союз: фраза Виды — лишь ответ на поддержку из Украины
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Хорватский футбольный союз: фраза Виды — лишь ответ на поддержку из Украины 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Хорватский футбольный союз прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России записали видео с выкриком «Слава Украине».
"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что высказывания членов нашей команды — лишь ответ на многочисленные сообщения поддержки, которые они получили из Украины во время выступления на чемпионате мира, — приводит заявление союза Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт организации. — И Вида, и Вукоевич внесли большой вклад за годы, проведенные в киевском «Динамо». Но в дальнейшем мы все же призываем воздержаться всех членов команды от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические".
Напомним, что Вида за свой выкрик получил от Международной федерации футбола (ФИФА) предупреждение.
Вести.Ru: последние новости
Акинфеев, Головин, Дзюба и Черышев выйдут в основе сборной Сборная России вышла на новый уровень футбола Криштиану Роналду согласился стать игроком "Ювентуса"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали74
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака16
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение