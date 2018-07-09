Хорватский футбольный союз: фраза Виды — лишь ответ на поддержку из Украины

Хорватский футбольный союз прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России записали видео с выкриком «Слава Украине».

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что высказывания членов нашей команды — лишь ответ на многочисленные сообщения поддержки, которые они получили из Украины во время выступления на чемпионате мира, — приводит заявление союза Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт организации. — И Вида, и Вукоевич внесли большой вклад за годы, проведенные в киевском «Динамо». Но в дальнейшем мы все же призываем воздержаться всех членов команды от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические".

Напомним, что Вида за свой выкрик получил от Международной федерации футбола (ФИФА) предупреждение.