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База ЧМ‑2018 в Кратове может стать площадкой для постоянных сборов красноярского «Енисея»
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База ЧМ‑2018 в Кратове может стать площадкой для постоянных сборов красноярского «Енисея» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Футбольный клуб «Енисей» из Красноярска, завоевавший по итогам прошлого сезона право выступать в Российской футбольной премьер-лиге, проведет тренировочный сбор на базе учебно-тренировочного центра «Сатурн», расположенного в Кратове Раменского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Красноярская команда под руководством Дмитрия Аленичева и его ассистента Егора Титова будет готовиться к первому в истории клуба сезону в премьер-лиге там же, где недавно располагалась сборная Португалии — экс-участник чемпионата миру по футболу-2018», — говорится в сообщении.
На базе в Кратове «Енисей» будет тренироваться с 8 по 21 июля. На этот период у команды также запланированы три товарищеские встречи: с «Долгопрудным», «Анжи» и ЦСКА.
«Буквально сразу же после вылета сборной Португалии с мундиаля, к нам обратились из футбольного клуба «Енисей» с просьбой провести тренировочный сбор на базе «Сатурн» в Кратове. В итоге команда во главе с нашим самым титулованным футболистом — Дмитрием Аленичевым — уже успешно заселилась и готовиться к первому сезону в РФПЛ. Те условия, которые мы создали в Кратове в рамках подготовки к чемпионату мира, полностью устраивают тренерский штаб и игроков «Енисея», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
По его словам, представители клуба рассматривают базу как одну из своих постоянных площадок.
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