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В курском «Авангарде» стратовала продажа абонементов
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В курском «Авангарде» стратовала продажа абонементов 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Они распространяются на посещение всех домашних матчей футбольного клуба сезона 2018-2019, включая матчи Кубка России
Стоимость абонемента — 2500 рублей. Также владельцы абонементов получат в подарок настольную игру «Вперёд, куряне!», которая выпущена лимитированной серией. В игре собраны яркие моменты самого успешного сезона в истории клуба.
В клубе сообщили и об изменении билетной программы. Стоимость взрослого билета на матч Первенства — 200 рублей, детского — 100 рублей.
Приобрести абонементы (в том числе и по предварительной заявке) можно в офисе клуба (10:00 — 17:00 в будние дни). Вопросы по телефону: 8 (951) 071-88-43.
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