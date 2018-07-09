В курском «Авангарде» стратовала продажа абонементов

Они распространяются на посещение всех домашних матчей футбольного клуба сезона 2018-2019, включая матчи Кубка России

Стоимость абонемента — 2500 рублей. Также владельцы абонементов получат в подарок настольную игру «Вперёд, куряне!», которая выпущена лимитированной серией. В игре собраны яркие моменты самого успешного сезона в истории клуба.

В клубе сообщили и об изменении билетной программы. Стоимость взрослого билета на матч Первенства — 200 рублей, детского — 100 рублей.

Приобрести абонементы (в том числе и по предварительной заявке) можно в офисе клуба (10:00 — 17:00 в будние дни). Вопросы по телефону: 8 (951) 071-88-43.