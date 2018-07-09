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«Лидерцы» стали чемпионами России по Го
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«Лидерцы» стали чемпионами России по Го 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В Тульской области завершился Всероссийский Го-конгресс, в рамках которого состоялось сразу четыре всероссийских турнира: финал командного первенства России до 12 лет, финал командного чемпионата России, Всероссийский блиц-турнир и Кубок России.
Большого успеха добился гроссмейстер России, двукратный чемпион Европы и чемпион России, тренер детского Го-клуба «Лидер» района Черемушки, президент московской Федерации Го Тимур Санкин. Он выиграл чемпионат России в команде и в первом же командном первенстве России до 12 лет победили его ученики: Ярослав Крайнов, Егор Лавров, Алексей Игонин и Олег Нагорнов. В личных соревнованиях московские спортсмены также заняли призовые места.
Напомним, го — это интеллектуальная настольная игра. В нее играют на прямоугольном поле, называемом доска или гобан, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Также для игры необходимы камни — специальные фишки двух контрастных цветов, чаще всего — черные и белые. Играют два игрока, один из которых получает черные камни, другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.
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