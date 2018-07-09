Мария Киселева: «В полуфинале ЧМ ни за кого болеть не буду»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева отметила высокий уровень организации чемпионата мира по футболу в России.

— Турнир организован замечательно, — сказала Мария Киселева порталу Team Russia. — Все профессионально, на самом высоком уровне. И в Москве, и в других городах, принимающих чемпионат, царит праздничная обстановка. Многочисленные гости нашей страны смогли оценить как ее красоту, так и доброжелательность наших граждан. Поэтому мы слышим позитивные отзывы. Болельщики признают этот чемпионат лучшим за всю историю.

Особенно приятно, что хороший подарок преподнесла наша сборная. Она выступила достойно и подарила радость людям, которые за нее переживали. Вся страна стала единым целым с командой.

— Много ли матчей вам довелось посмотреть на стадионе?

— Ходила на игры в Москве — и в «Лужники», и на арену "Спартака" . Довелось побывать как на матче открытия Россия — Саудовская Аравия, так и на встрече 1/8 финала Испания — Россия. Эмоции, испытываемые на заполненном стадионе, который болеет, радуется и ликует, совершенно феерические. До сегодняшнего дня не покидает хорошее настроение. Я благодарна нашей команде и ее тренерскому штабу за то, что они привили мне, прежде футболом особо не интересовавшейся, любовь к своему виду спорта. И спасибо всем за блестящую организацию турнира.

— За кого будете болеть в полуфинальных парах?

— Просто за красивый интересный футбол.