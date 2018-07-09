Погиб в бою. Как через 76 лет стала известна судьба генерала Фёдор Костенко

Старожилы говорят, что во время войны это место между украинскими сёлами Гусаровка и Лозовенька так перепахало снарядами и бомбами, что несколько лет на нём ничего не росло, годами чернела земля, в которой остались лежать десятки погибших здесь бойцов.

И только иногда, после очередного ливня, вдруг выступала из ямы, выкатывалась из-под камня чья-то белая косточка, вымытая дождём.

Хорошая примета

У поисковиков есть примета: если по дороге к месту раскопок начинают кружить птицы над головой, найдёшь бойца. В тот ноябрьский день, когда в эти гиблые места пришёл отряд «Ориентир», в небе появилась стая диких гусей. С громким протяжным криком покидали они родные места, улетая на зимовку. И вдруг у кого-то запищал металлоискатель. Отстегнув сапёрные лопатки, поисковики начали копать. И тут же звякнула, присыпанная глиной, пряжка от ремня. А рядом — потемневшие генеральские лампасы.

Это уже потом станет ясно, что нашли сразу две могилы. Причём в одной из них — сенсационная находка: останки заместителя командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта Фёдора Яковлевича Костенко, считавшегося более 70 лет пропавшим без вести.

Но тогда поисковики лишь нашли в кармане кителя клочок бумаги, на которой успели разглядеть фамилию боевого офицера. Спустя мгновение истлевшая записка рассыпалась в тёплой ладони. Тут же, на расстоянии вытянутой руки, откопали ещё одни останки — молодого капитана, чьи эмблемы чудом уцелели. Неужели, это те самые отец и сын, о которых в своих мемуарах упоминал сам маршал Советского Союза Георгий Жуков ? В своей книге «Воспоминания и размышления» он писал:

«… В тот же день я поехал в 19-й Манычский кавалерийский полк — головной, старейший полк дивизии, которым командовал Фёдор Яковлевич Костенко, один из первых конармейцев. Лично его я раньше не знал, но много слышал об этом добросовестном командире, большом энтузиасте кавалерийского дела, непременном участнике всех конноспортивных состязаний, которые в тот период широко практиковались в коннице.

Великая Отечественная война застала Ф. Я. Костенко в должности командующего 26-й армией, защищавшей наши государственные границы на Украине. Под его командованием части и соединения этой армии дрались столь упорно, что, неся колоссальные потери, фашист­ские войска так и не смогли в первые дни прорваться вглубь Украины.

К большому сожалению, Фёдору Яковлевичу Костенко не посчастливилось дожить до наших дней. Он пал смертью героя в ожесточённом сражении на Харьковском направлении, будучи заместителем командующего Юго-Западным фронтом. Вместе с ним погиб его любимый старший сын Пётр. Петра Костенко нельзя было не любить. Помнится, ещё совсем мальчиком Пётр изучал военное дело, особенно нравились ему верховая езда и рубка. Федор Яковлевич гордился сыном, надеялся, что из Петра выйдет достойный командир-кавалерист, и не ошибся».

Кровавая баня

Дело в том, что Костенко оказался, пожалуй, одним из немногих среди высшего командного состава РККА, кому удалось миновать мясорубку «чисток» в 37-м году. Напротив, в год кровавых репрессий, когда была расстреляна верхушка Красной Армии, дончанин стал командиром особой дивизии — имени Сталина.

Через два года он уже командовал вторым кавалерийским корпусом, участвовал в освободительном походе в Польшу, освобождал Западную Белоруссию и Западную Украину. А осенью 1940-го возглавил 26-ю армию. С ней же отправился на Юго-Западный фронт, где шли кровопролитные бои, участвовал в обороне Киева.

Командующим Юго-Западным фронтом его назначили после битвы под Москвой в декабре 1941-го, когда он провёл одну из первых успешных наступательных операций Советского Союза — Елецкую, освободив от фашистской оккупации сразу четырёста населённых пунктов. Но спустя полгода Ставка Верховного Главнокомандующего провела рокировку, которая станет для Костенко во всех смыслах роковой.

В апреле 1942-го Юго-Западный фронт вновь возглавил маршал Семён Тимошенко , Фёдор Яковлевич вновь стал его замом, не сумев повлиять на операцию под Харьковом. Успешное поначалу наступление совет­ских войск оказалось ловушкой вермахта, в которую угодили войска Юго-Западного фронта.

В западню попали 270 тысяч человек, 170 тысяч погибли или пропали без вести. В том числе и наш земляк. Его исчезновение породило разные слухи. Одни говорили, что Костенко угнали в плен, другие, что попал в засаду вместе с тяжелораненым сыном. Понимая, что конец близок, Фёдор Яковлевич якобы сначала застрелил Петра, а после пустил последнюю пулю себе в лоб.

Спустя месяц жена генерал-лейтенанта Василиса Пантелеевна получила известие, что её муж не вышел из окружения. Долгие годы она пыталась найти хотя бы место его гибели, но о проваленной Харьковской операции власти СССР предпочитали умалчивать, более того, чтобы скрыть следы, после Победы на месте захоронений разбили парк, а все архивы уничтожили, что, впрочем, объяснимо.

Та «кровавая баня» ужаснула даже фашистов. Командующий операцией фон Клейст писал: «На поле боя везде, насколько хватало глаз, землю покрывали трупы людей и лошадей, и так плотно, что трудно было найти место для проезда легкового автомобиля».

Погибших было столько, что немцы утрамбовывали их танками и посыпали известью с самолётов. Поэтому речи о том, чтобы найти кого-то, не могло быть. Хотя, как выяснится, 76 лет спустя, останки Фёдора Яковлевича были едва присыпаны старой перепревшей травой и чёрным слежавшимся листом. Весь он лежал почти на поверхности, помогая поисковикам найти всё, что когда-то ему принадлежало. Оставалось лишь отряхнуть от земли порыжевшие кости.

Вернулся домой

В отличие от политиков, поисковики не делят павших на своих и чужих — не позволяет смерть, примирившая когда-то всех. Информация о найденном генерал-лейтенанте тут же дошла из Украины в Ростовскую область. Но в слободе Большая Мартыновка, откуда был родом Костенко, живых свидетелей той поры, когда его семья была ещё цела, уже не осталось. Удалось лишь узнать, что воспитывал он с женой четверых детей.

Зато нашлась внучка генерала, дочка сына Будимира — Тамара Костенко, которая живёт в Венгрии и работает в Россий­ском посольстве. Узнав о том, что поисковики, вероятно, нашли её деда, она сразу приехала в Ростов-на-Дону, чтобы сдать пробы для определения ДНК. Анализ дал положительный результат родства с военачальником.

Заодно женщина опровергла и страшные слухи о родном дяде, Петре, которого якобы застрелил перед смертью дед. Оказалось, что Жуков допустил в своих мемуарах ошибку. У Фёдора Яковлевича был 35-летний адъютант, Василий Иванович Петрович. Вероятно, именно его фамилию полководец принял за имя генеральского сына. И кто знает, может его останки и нашли возле генерала.

К тому же наложилась другая, не менее жуткая история. В том же харьковском котле ещё один донской генерал-майор Леонид Бобкин (уроженец села Егорлыкское Ростовской области) бросился к своему убитому 19-летнему сыну и был сражён пулей фашиста. А Пётр Костенко погиб в том же году, но в другом месте. Лётчика сбили в боях под Сталинградом в сентябре 1942-го.

Процедура передачи останков Фёдора Яковлевича Костенко на родную землю проходила больше года. Этот вопрос удалось решить с украинскими властями только после вмешательства Уполномоченного по правам человека.

По словам военного комиссара Ростовской области Анатолия Трушина, Костенко был самым высокопоставленным офицером Красной Армии, числившимся без вести пропавшим. И когда стало известно, что он погиб в бою, не сдался, стало делом чести похоронить его с почестями на родной земле. Была проделана колоссальная работа, всё усложняло то обстоятельство, что останки нашли на территории другого государства. Но в конце концов впервые после войны удалось вернуть имя военачальнику такого ранга.

Сначала генерал-лейтенанту отдали последние воинские почести в ростовском Доме офицеров, а после на военно-транспортном самолёте отправили в Москву, где его встретила рота почётного караула. 20 июня, на федеральном военно-мемориальном кладбище под залпы орудий гроб с останками Фёдора Яковлевича Костенко пронесли по всей Аллее славы до мемориала, возле которого его захоронили.

Спустя 76 лет офицер вернулся домой. Вернулся к нам из небытия. Его война закончилась.