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Нуну Гомеш: люди в России сделали потрясающую работу, организовав чемпионат мира
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Нуну Гомеш: люди в России сделали потрясающую работу, организовав чемпионат мира 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший футболист сборной Португалии, серебряный призёр чемпионата Европы—2004 Нуну Гомеш высоко оценил уровень организации чемпионата мира, который проходит в России с 14 июня по 15 июля.
«Замечательная организация турнира от ФИФА и России. Ваши люди сделали потрясающую работу, организовав чемпионат мира. Я думаю, все довольны. Города очень хорошо подготовлены. Стадионы, атмосфера, где мы жили, невероятная», — передаёт слова португальца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
В полуфиналах чемпионата мира—2018 сыграют: Франция — Бельгия и Англия — Хорватия.
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