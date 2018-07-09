Нуну Гомеш: люди в России сделали потрясающую работу, организовав чемпионат мира

Бывший футболист сборной Португалии, серебряный призёр чемпионата Европы—2004 Нуну Гомеш высоко оценил уровень организации чемпионата мира, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. «Замечательная организация турнира от ФИФА и России. Ваши люди сделали потрясающую работу, организовав чемпионат мира. Я думаю, все довольны. Города очень хорошо подготовлены. Стадионы, атмосфера, где мы жили, невероятная», — передаёт слова португальца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин В полуфиналах чемпионата мира—2018 сыграют: Франция — Бельгия и Англия — Хорватия.