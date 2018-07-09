Посол Сербии призвал исключить политику из спорта на фоне ситуации с игроком сборной Хорватии

Посол Сербии в России Терзич Славенко в разговоре с НСН призвал исключить политику из спорта на фоне ситуации с игроком сборной Хорватии Домагоем Видой, которому дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение за высказывания после матча с Россией в рамках чемпионата мира по футболу.

«Я уже много раз сказал, что спорт должен остаться спортом. Никакой политики там не должно быть. ФИФА должна иметь последовательное и корректное отношение ко всем командам», — заявил Славенко.

По его словам, в конечном итоге спорт должен быть спортом, без каких-либо политических обращений и выступлений, а ФИФА должна иметь чёткое и ясное отношение.

Ранее хорватские СМИ раскритиковали поступок футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после чемпионата мира 2018 года с Россией выкрикнули фразу «Слава Украине».