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Игроки «Северстали» вышли из отпуска и проходят медосмотр
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Игроки «Северстали» вышли из отпуска и проходят медосмотр 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Северстали» вышли из отпуска. Об этом информирует череповецкий клуб в своём «твиттере». На опубликованном фото хоккеисты проходят медицинский осмотр.
«Игроки и тренерский штаб отправились на углублённое обследование в медсанчасть «Северсталь». Оно продлится несколько дней, в течение которого врачи-специалист осмотрят всех хоккеистов, а также проверят их функциональные данные», — сообщается на странице клуба в социальной сети.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Северстали».
В минувшем сезоне подопечные Александра Гулявцева по итогам регулярного чемпионата заняли восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Северсталь» проиграла СКА (0-4).
Ранее о своём выходе из отпуска объявила «Сибирь».
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