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Жена футболиста Жиркова готовится переехать в роскошный особняк
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Жена футболиста Жиркова готовится переехать в роскошный особняк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях сборная России покинула чемпионат мира по футболу, после нелегкой борьбы с командой Хорватии в четвертьфинале. В серии пенальти наши спортсмены забили на один мяч меньше соперника, но поклонники все равно благодарят сборную за отличную игру. Болела за нашу команду и супруга полузащитника Юрия Жиркова Инна. Еще в матче с Испанией он получил травму и не смог больше выйти на поле.
Инна рассказала, что их старший сын Дмитрий гордится отцом и тоже хочет стать футболистом. Девятилетний мальчик уже занимается в футбольной школе «Зенита». Младший Даня тоже неравнодушен к футболу. По словам жены Юрия, малыш не расстается с мячом. Инна заверила, что не против завести еще одного ребенка, но сначала хочет переехать. Сейчас они с сыновьями и дочерью Миланой живут в квартире в Санкт-Петербурге, так как там работает и тренируется Жирков. Однако Инна призналась, что впятером в квартире им уже тесно жить. «У меня давняя мечта — иметь собственный дом. Я уже давно строю его в Подмосковье, наняла девушку-дизайнера, она следит за процессом», — пояснила она.
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Жена футболиста надеется, что уже через год они переедут в роскошный особняк. По словам Инны, в двухэтажном доме с мансардой есть комната для каждого члена семьи, также еще одна спальня, большая кухня и гостевая для родственников. Избранница Жиркова рассказала, что много переезжала из-за профессии мужа и труднее всего ей пришлось в Лондоне, так как там не было знакомых и друзей. В России ей жить проще. «Мы с Юрой отпуск проводим по маршруту Казань — Тамбов — Калининград. Родственников навещаем регулярно», — поделилась она с EG.ru.
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