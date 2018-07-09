Люди-киборги. Бионические ноги. Мотивирующая история. Дуэйн Джонсон

6 героических историй о людях с протезами конечностей.

12 июля в российский кинопрокат выходит фильм «Небоскрёб» с легендарным Дуэйном Джонсоном. У главного героя приключенческого экшена бионический протез ноги, однако это не мешает «крепкому орешку» спасать город.

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Мы решили рассказать истории людей, которые не только пережили потерю конечности, но и смогли доказать другим, что им не нужны поблажки.

Максим Кублицкий

Несколько лет назад в результате автомобильной аварии Максим потерял ногу. Врачи сообщили ему, что он больше никогда не сможет ходить. К сожалению, операция была выполнена неудачно, врачи запрещали ставить протез. Максим настоял на своём. После трёх месяцев с протезом, который давил и натирал, он накопил денег на повторную операцию и установил новый.

Максиму удалось доказать, что он сможет не только ходить, но и бегать, при чём по горам. Сейчас он занимается скайраннингом, биатлоном и лыжными гонками. «Мне хотелось доказать, что инвалиды способны заниматься альпинизмом наравне со здоровыми людьми» — говорит спортсмен.

С 2014 года на счету у Максима Кублицкого большое количество соревнований и восхождений. В январе 2017 года наравне с другими спортсменами он покорил вершину на Алтае.

«За мной шли еще ребята, сотрудники спасательной службы МЧС , которые несли снаряжение. И мне приходилось разбивать для них ступени, буквально вбивать снег, чтобы им было легче и проще преодолевать эту вершину. Я в себе еще ощущал силы, но ребятам тоже нужно помогать». Следить за достижениями Максима можно на странице его блога во Вконтакте.

Энджел Гиуффриа

Американка Энджел Гиуффриа, несмотря на врождённую патологию левой руки, сумела стать актрисой, спортсменкой и просто красавицей. Энджел из тех людей, которым нравится отличаться от остальных. «Я люблю свою бионическую руку, люблю, когда меня называют киборгом, и считаю, что это весело» — говорит она.

Энджел училась на психолога, но её всегда привлекала профессия актрисы. В её портфолио — роли в десятке кинокартин. Девушка принимает участие в различных косплей-фестивалях и активно показывает свою жизнь в Инстаграм.

Алексей Ашапатов

Алексей начал заниматься спортом ещё в юности. Ему пророчили большое будущее. Так и случилось. Алексей Аппатов — четырёхкратный паралимпийский чемпион.

Он потерял ногу после драки на свадьбе своего приятеля. Никто не ожидал, что в руке у пьяного гостя окажется нож. Скорая ехала слишком долго, Алексей потерял много крови, началась гангрена — ногу пришлось ампутировать.

Врачи рекомендовали ему больше отдыхать, а уж в спорт возвращаться и вовсе не советовали. Однако у Алексея была цель — продолжить спортивную карьеру и добиться ещё больших результатов. Уже через месяц после выписки из больницы он участвовал в соревнованиях по армреслингу. Сам чемпион рассказывает: «Я пробовал всё по очереди — плавание, настольный теннис, армрестлинг. На соревнованиях по армрестлингу выступил очень удачно, стал серебряным призёром чемпионатов мира в Японии и Южной Африке. Ведь этим спортом можно заниматься и без ноги!».

Вскоре он всерьёз увлёкся лёгкой атлетикой. Его рост, сила и масса стали большими плюсами в толкании ядра и метании диска. Уже через год Алексей стал чемпионом Европы в этих дисциплинах. В 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне спортсмен побил собственный мировой рекорд.

Джером Синглтон

Американский бегун остался без правой ноги в возрасте всего 18 месяцев, её пришлось ампутировать из-за отсутствия малой берцовой кости. Десять лет назад в Пекине в финале Джером обогнал известного паралимпийца Оскара Писториуса на стометровке.

«Я вспоминаю, что инвалид, когда моя нога ломается или кто-то настукает на неё, и она отстёгивается. И я такой типа «чувак, этого бы не случилось, если бы у меня была другая нога». «Но есть и плюсы. Например, я не смогу подвернуть лодыжку. Или если я уроню утюг себе на ногу, даже не дрогну. У меня теперь вечный защитный щиток на голень».

Отсутствие ноги никак не мешало мальчику. Ещё в школе Джером Синглтон играл в баскетбол и американский футбол. Талант и усердная работа помогли ему вписать своё имя в историю.

При этом Джером успевает заниматься и наукой. Он имеет степень бакалавра по математике и прикладной физике, а также диплом инженера.

Андрей Суконкин

Московский тренер Андрей Суконкин до травмы занимался лыжными гонками и легкой атлетикой, потом — триатлоном и велосипедным спортом. Теперь он увлекается ещё и кибатлоном.

Кибатлон — это соревнования паратлетов, использующих высокотехнологичные вспомогательные устройства, включая робототехнику. На самом деле, это проверка не только спортсменов, но и их протезов — побеждает тот, который лучше справится с бытовыми задачами. На этой площадке каждый разработчик может продемонстрировать и протестировать свою технологию, увидеть ее недостатки по сравнению с конкурентами.

Андрей признаётся, что участвовать в таких соревнованиях ему сложнее, чем остальным — из-за полного отсутствия руки ему приходится подключать всё тело для того, чтобы выполнить простейшую задачу. Подопечные Андрея, вдохновившись примером тренера, занимают призовые места на чемпионатах. Например, Павел Саркеев на чемпионате Европы по легкой атлетике выиграл бронзовую медаль в беге на дистанции 1,5 тыс. метров.

Адрианна Хаслет-Дэвис

Четыре года назад жизнь Адрианна Хаслет-Дэвис радикально изменилась. Она смотрела Бостонский марафон около финиша, именно там, где в этот день прогремели два взрыва. Девушка оказалась одной из 280 пострадавших и потеряла ногу.

Адрианна занималась танцами с самого раннего детства, в ее карьере танцовщицы было немало побед. После травмы она не отчаялась и решила начать новую жизнь. Девушка обещала себе, что она снова будет танцевать. Обещание было выполнено.

Как ни странно, в том, что с ней случилось, она видит и положительные стороны. Всё это сделало ее бесстрашной, когда дело доходит до трюков в танце. Например, теперь Адрианна может спрыгнуть с плеч своего партнера и приземлиться на её протез.

Сейчас Хаслет-Дэвис выступает по всей стране и произносит речь от лица тех, кто столкнулся с невзгодами в своей жизни. Несмотря на то, что ей нравится гастролировать по всему миру, Андрианна надеется вернуться к преподаванию и, в конечном счете, открыть свой собственный бальный зал и танцевальный клуб в самом сердце Бостона.