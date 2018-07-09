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Власти Нижегородской области прогнозируют рост ВРП на 1% благодаря ЧМ
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Власти Нижегородской области прогнозируют рост ВРП на 1% благодаря ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу обеспечит до 1% роста валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор Глеб Никитин в Екатеринбурге в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.
"Оценки очень оптимистичные: до 1% из роста ВРП будет обеспечено различного рода мероприятиями, связанными с чемпионатом. Сейчас в течение всего периода проведения мероприятия выручка кафе, ресторанов выросла в 2-4 раза. Если в прошлом году денежный оборот малого и среднего предпринимательства оценивался в 1,3 трлн рублей, то в этом году мы рассчитываем на еще больший рост за счет чемпионата", — сказал собеседник агентства.
Никитин добавил, что более точные цифры появятся после окончания чемпионата.
В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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