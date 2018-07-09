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Нуну Гомеш: встреча сборной России с фанатами — самый впечатляющий момент ЧМ-2018 по футболу
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Нуну Гомеш: встреча сборной России с фанатами — самый впечатляющий момент ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Призёр чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов в составе сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от встречи национальной команды России c болельщиками.
«Я вчера был в фан-зоне на Воробьевых горах. Меня очень впечатлило то, как принимали футболистов сборной России. Раньше такого отношения к футболу в России не было, сейчас оно изменилось», — приводит РИА Новости слова Гомеша.
Он отметил, что это был очень эмоциональный момент, когда тысячи россиян с большой любовь и энтузиазмом встречали свою национальную команду.
«Это самый впечатляющий момент этого чемпионата мира», — подчеркнул Гомеш.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) признала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018.
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