Нуну Гомеш: встреча сборной России с фанатами — самый впечатляющий момент ЧМ-2018 по футболу

Призёр чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов в составе сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от встречи национальной команды России c болельщиками.

«Я вчера был в фан-зоне на Воробьевых горах. Меня очень впечатлило то, как принимали футболистов сборной России. Раньше такого отношения к футболу в России не было, сейчас оно изменилось», — приводит РИА Новости слова Гомеша.

Он отметил, что это был очень эмоциональный момент, когда тысячи россиян с большой любовь и энтузиазмом встречали свою национальную команду.

«Это самый впечатляющий момент этого чемпионата мира», — подчеркнул Гомеш.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) признала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018.