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Самедов: «Чемпионат мира 2018 — турнир всей моей жизни»
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Самедов: «Чемпионат мира 2018 — турнир всей моей жизни» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о своих эмоциях после чемпионата мира.
— Поражение от Хорватии по пенальти и встреча с 30 тысячами болельщиков на Воробьевых горах. Что вы пережили между этими двумя событиями, уместившихся в одни сутки?
— Когда ты в шаге от полуфинала чемпионата мира и вылетаешь… Это разочарование, ведь могли выдать еще более фантастический результат. Это история. С другой стороны, от игры, которую мы показали, есть удовлетворение. Даже не удовлетворение, нет — это совершенно феерические эмоции! Эмоции от того, что сделали.
Когда приехали на Воробьевы горы и увидели так много болельщиков, эти эмоции стали еще ярче.
— В вашей карьере было что-нибудь круче?
— Я говорил это до начала чемпионата и могу повторить сейчас: это турнир всей моей жизни. Я уверен, что такого больше никогда не будет — в моей карьере точно. Не было и не будет.
Ранее Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.
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