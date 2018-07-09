Самедов: «Чемпионат мира 2018 — турнир всей моей жизни»

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о своих эмоциях после чемпионата мира.

— Поражение от Хорватии по пенальти и встреча с 30 тысячами болельщиков на Воробьевых горах. Что вы пережили между этими двумя событиями, уместившихся в одни сутки?

— Когда ты в шаге от полуфинала чемпионата мира и вылетаешь… Это разочарование, ведь могли выдать еще более фантастический результат. Это история. С другой стороны, от игры, которую мы показали, есть удовлетворение. Даже не удовлетворение, нет — это совершенно феерические эмоции! Эмоции от того, что сделали.

Когда приехали на Воробьевы горы и увидели так много болельщиков, эти эмоции стали еще ярче.

— В вашей карьере было что-нибудь круче?

— Я говорил это до начала чемпионата и могу повторить сейчас: это турнир всей моей жизни. Я уверен, что такого больше никогда не будет — в моей карьере точно. Не было и не будет.

Ранее Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.