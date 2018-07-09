Нефть и самоуправление сделали Казань российской столицей спорта

Казань играет роль старательной старшей сестры среди российских городов, принимающих Чемпионат. Сестры, которая никогда не опаздывает и всегда совершает пробежку до завтрака.

Четвертьфинальный матч между Бразилией и Бельгией стал шестым матчем Чемпионата, который приняла начищенная до блеска столица российской республики Татарстан.

Чемпионат мира по футболу прославил Казань.

Владимир Леонов — очень энергичный человек 40 лет, одетый в костюм в мелкую крапинку. Он — министр спорта российской республики Татарстан.

Его уверенность в себе чувствуется за километр.

«Казань — не рай. Но очень близко к тому! Мы на все 100% готовы к Чемпионату мира», — говорит Леонов.

Мы встречаемся с ним на «Казань Арене», огромном стадионе, построенном для Чемпионата мира. Стадион похож на гигантскую бутылочную крышку, лежащую на асфальтовой поверхности неподалеку от кружевных просторов Волги.

Сравнение с бутылочной крышкой — не очень удачное. Здесь вы не найдете ни одной выброшенной крышки. Территория вокруг стадиона настолько чистая, что можно есть прямо с земли.

Арену построили без всяких скандалов и задолго до начала ЧМ — к Универсиаде 2013 года.

В 2015 году траву с футбольного поля убирали, чтобы установить там два 50-метровых бассейна, где Сара Шострём (Sarah Sjöström) праздновала триумф, получив два золота на Чемпионате мира по водным видам спорта.

Тогда министр спорта Леонов был в еще лучшем расположении духа, если это вообще возможно. Раньше он профессионально играл в водное поло и до сих пор увлекается плаванием.

«Я был правым нападающим в казанской команде «Синтез», это одна из самых сильных российских команд. Я забил много голов, я хорошо играл. Я и по-прежнему проплываю минимум километр в день. #swimeveryday! — это мой хэштэг!»

Казань — очень фотогеничный город, по крайней мере те до блеска начищенные места в центре, где в основном ходят футбольные болельщики Чемпионата мира. На холме возвышается городской кремль, крепость XVI века. Необычное советское здание, напоминающее НЛО, стоит неподалеку. Здесь расположился казанский цирк, световая реклама которого обещает «слонов и тигров».

В Казане полно видов, которые, кажется, специально созданы для того, чтобы собирать лайки в Инстаграме. Международные СМИ, приезжающие сюда в гости, никогда не устанут фотографировать на территории Кремля, где ослепительно белые минареты мечети Кул-Шариф возвышаются бок о бок с позолоченными луковицами православных куполов. «Стамбул на Волге» — так часто бывают озаглавлены статьи о Казани в иностранных газетах.

Во время Чемпионата мира город принимал болельщиков из всех частей света.

Французские фанаты с несварением желудка и в штанах Обеликса. Австралийцы в желтых футболках и с надувными кенгуру. Иранцы со своими оглушительными пластиковыми трубами.

Испанцы, колумбийцы, японцы, южные корейцы, немцы и поляки: все они ходили туда-сюда по улице Баумана, симпатичной пешеходной улице в пастельных тонах с кафе и безвкусными сувенирными лавками, где можно увидеть кучу взрослых людей, выстроившихся в очередь за сахарной ватой.

Здесь мы встретили семейство с мексиканскими флагами на плечах. Несколько часов назад Мексика к всеобщему потрясению победила казавшуюся непобедимой Германию. Папу зовут Хосе Луис (José Luis), он — мексиканский консультант, который помогает иностранным предприятиям инвестировать в Татарстан.

Он живет в этом городе уже два года.

«В Казани особая атмосфера. Это мультикультурное место, не то что остальная Россия», — говорит Хосе Луис. Ему отвечают радостными возгласами: «Мехико! Мехико!»

Казань и республику Татарстан в России часто приводят в пример мирного сосуществования разных религий и культур. Татары — мусульмане-сунниты, они составляют 4% населения России, являясь тем самым второй по величине народностью страны. По звучанию татарский язык напоминает турецкий, это второй по распространенности язык в России, и на улицах Казани его можно услышать повсюду. Казань — первый город за всю историю ЧМ, где большая часть населения — мусульмане.

Пока что Татарстан пользуется большой самостоятельностью в рамках выгодного договора с Москвой, который был подписан в беспорядочные годы после распада Советского Союза. Но чуть больше года назад Кремль снова начал брать контроль в свои руки. Татарский язык больше не обязательно изучать в школах, и Москва отказалась продлевать с республикой договор об автономии. Будущее представляется туманным.

Но татарская республика по-прежнему сохраняет контроль над «Татнефтью» , пятым по величине нефтяным предприятием России. Доходы от добычи нефти способствуют тому, что Казань остается одним из самых благополучных российских городов. Там развиваются несколько крупных отраслей промышленности. Кроме того, «Татнефть» — щедрый спонсор в области спорта, что делает Казань самопровозглашенной спортивной столицей, подарившей стране множество выдающихся команд в различных видах спорта. Волейбол, баскетбол, хоккей с мячом. Хоккейная команда «Ак Барс» — действующие чемпионы России. Еще есть местная футбольная команда, которая играет свои домашние матчи на «Казань Арене».

В спортивной истории города есть один определяющий момент: вечер вторника 20 октября 2009 года. Великолепная «Барселона» Пепа Гвардиолы (Pep Guardiola) с Месси, Иньестой и Хави приняла в гости неизвестную команду в зеленой форме из восточного государства. Результат — одно из самых поразительных событий в Лиге чемпионов. Гости из казанского «Рубина» не дали себя запугать титулами противников и величием стадиона «Камп ноу». Златан Ибрагимович (Zlatan Ibrahimovic) с повязкой на голове и развивающимися волосами забил для «Барселоны» утешительный гол. Но казанский «Рубин» выиграл со счетом 2:1, и об этом достижении до сих пор говорят на берегах Волги.

«Когда я поехал за границу после этого матча, внезапно оказалось, что все знают Казань. Вот это я понимаю, продвижение!»

«Футбол — это общение, футбол объединяет людей. Он работает лучше, чем водка!» — говорит министр спорта, и на лице его — выражение счастья.

С того момента дела у казанского «Рубина» шли так себе, и сейчас это незначительная средняя команда в российской премьер-лиге. Для ее домашней арены, рассчитанной на 45 тысяч мест, зрителей на матчах слишком мало. В прошлом году, однако, туда вернулся приносящий удачу Курбан Бердыев , туркменский тренер-интроверт, что внушает определенную надежду.

Фасад «Казань Арены» закрыт огромным светодиодным экраном, одним из самых больших в Европе. Буквы на экране можно прочитать из центра города с другого берега Волги, то есть с расстояния почти в два километра.

«Видеть, как твое лицо появляется на этом гигантском экране… Это было сюрреалистично», — говорит Эмиль Бергстрём (Emil Bergström), бывший центральный защитник «Юргордена». С 2016 года он играет в казанском «Рубине», хотя на прошлый сезон его и сдавали в аренду швейцарскому клубу «Грассхопперс» (Grasshoppers).

«Мы с моей девушкой в Казани очень хорошо прижились», — добавляет Эмиль Бергстрём.

«Самые крутые матчи бывают против известных команд ЦСКА из Москвы и „Зенит" из Санкт-Петербурга, тогда по-настоящему шумно. В других случаях атмосфера спокойная, потому что стадион очень большой».

«Когда меня спросили, не хочу ли я переехать в Казань, я об этом городе ничего не знал. Но я долго говорил по телефону с Оскаром Мёллером (Oscar Möller) из «Тре крунур», который тогда играл в казанской хоккейной команде «Ак Барс». Он рассказал мне о жизни в городе», — сообщает Бергстрём.

Оскар Мёллер из клуба «Шеллефтео» — не единственный швед, игравший в казанском «Ак Барсе», команде, получившей свое название в честь мифологического крылатого снежного леопарда.

Это символ тысячелетней истории Татарстана, уходящей корнями в историю тюрко-монгольского кочевого народа, который осел на берегах Волги примерно в 10 веке.

Снежные леопарды из Казани — сейчас лучшая хоккейная команда России. Когда в апреле решалась судьба российского Кубка Гагарина, центральный нападающий клуба «Тимро» Антон Ландер (Anton Lander) забил решающий гол в матче против московского ЦСКА. В мае он участвовал в масштабном праздновании в президентском дворце в казанском Кремле.

Квадратного телосложения президент Рустам Минниханов сказал речь у напоминающего песочные часы кубка и закрепил медаль на груди Ландера в нарядном костюме.

«В Казани очень продвинутая хоккейная культура. Билеты на матчи всегда полностью распроданы. Хоккей занимает большое место в жизни людей. Тебя часто узнают, и тогда приходится разговаривать с людьми, насколько это получается», — говорит Антон Ландер.

Но вернемся обратно на «Казань Арену», к уверенному в себе министру спорта Владимиру Леонову.

Интервью подходит к концу, и после него он поспешит в аэропорт, чтобы встретиться с министрами спорта Франции и Колумбии. «Photo, photo, smile, smile, handshake, handshake — networking!» («Фото, фото, улыбаемся, улыбаемся, пожимаем руки — ведем совместную работу!»)

Но прежде чем мы расстанемся, он хочет передать одно послание.

«Мы могли бы тут принять Олимпийские игры. Реально. Единственное, чего нам не хватает, — это велодром. После Чемпионата мира мы нацелимся на Олимпийские игры!»

Владимир Леонов позирует перед камерой фотографа «Дагенс Нюхетер» Беатрисе Лундборг (Beatrice Lundborg). Он показывает большой палец.

«Это я отлично умею», — кричит министр спорта.