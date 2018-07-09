Нефть и самоуправление сделали Казань российской столицей спорта 

Казань играет роль старательной старшей сестры среди российских городов, принимающих Чемпионат. Сестры, которая никогда не опаздывает и всегда совершает пробежку до завтрака.
Четвертьфинальный матч между Бразилией и Бельгией стал шестым матчем Чемпионата, который приняла начищенная до блеска столица российской республики Татарстан.
Чемпионат мира по футболу прославил Казань.
Владимир Леонов — очень энергичный человек 40 лет, одетый в костюм в мелкую крапинку. Он — министр спорта российской республики Татарстан.
Его уверенность в себе чувствуется за километр.
«Казань — не рай. Но очень близко к тому! Мы на все 100% готовы к Чемпионату мира», — говорит Леонов.
Мы встречаемся с ним на «Казань Арене», огромном стадионе, построенном для Чемпионата мира. Стадион похож на гигантскую бутылочную крышку, лежащую на асфальтовой поверхности неподалеку от кружевных просторов Волги.
Сравнение с бутылочной крышкой — не очень удачное. Здесь вы не найдете ни одной выброшенной крышки. Территория вокруг стадиона настолько чистая, что можно есть прямо с земли.
Арену построили без всяких скандалов и задолго до начала ЧМ — к Универсиаде 2013 года.
В 2015 году траву с футбольного поля убирали, чтобы установить там два 50-метровых бассейна, где Сара Шострём (Sarah Sjöström) праздновала триумф, получив два золота на Чемпионате мира по водным видам спорта.
Тогда министр спорта Леонов был в еще лучшем расположении духа, если это вообще возможно. Раньше он профессионально играл в водное поло и до сих пор увлекается плаванием.
«Я был правым нападающим в казанской команде «Синтез», это одна из самых сильных российских команд. Я забил много голов, я хорошо играл. Я и по-прежнему проплываю минимум километр в день. #swimeveryday! — это мой хэштэг!»
Казань — очень фотогеничный город, по крайней мере те до блеска начищенные места в центре, где в основном ходят футбольные болельщики Чемпионата мира. На холме возвышается городской кремль, крепость XVI века. Необычное советское здание, напоминающее НЛО, стоит неподалеку. Здесь расположился казанский цирк, световая реклама которого обещает «слонов и тигров».
В Казане полно видов, которые, кажется, специально созданы для того, чтобы собирать лайки в Инстаграме. Международные СМИ, приезжающие сюда в гости, никогда не устанут фотографировать на территории Кремля, где ослепительно белые минареты мечети Кул-Шариф возвышаются бок о бок с позолоченными луковицами православных куполов. «Стамбул на Волге» — так часто бывают озаглавлены статьи о Казани в иностранных газетах.
Во время Чемпионата мира город принимал болельщиков из всех частей света.
Французские фанаты с несварением желудка и в штанах Обеликса. Австралийцы в желтых футболках и с надувными кенгуру. Иранцы со своими оглушительными пластиковыми трубами.
Испанцы, колумбийцы, японцы, южные корейцы, немцы и поляки: все они ходили туда-сюда по улице Баумана, симпатичной пешеходной улице в пастельных тонах с кафе и безвкусными сувенирными лавками, где можно увидеть кучу взрослых людей, выстроившихся в очередь за сахарной ватой.
Здесь мы встретили семейство с мексиканскими флагами на плечах. Несколько часов назад Мексика к всеобщему потрясению победила казавшуюся непобедимой Германию. Папу зовут Хосе Луис (José Luis), он — мексиканский консультант, который помогает иностранным предприятиям инвестировать в Татарстан.
Он живет в этом городе уже два года.
«В Казани особая атмосфера. Это мультикультурное место, не то что остальная Россия», — говорит Хосе Луис. Ему отвечают радостными возгласами: «Мехико! Мехико!»
Казань и республику Татарстан в России часто приводят в пример мирного сосуществования разных религий и культур. Татары — мусульмане-сунниты, они составляют 4% населения России, являясь тем самым второй по величине народностью страны. По звучанию татарский язык напоминает турецкий, это второй по распространенности язык в России, и на улицах Казани его можно услышать повсюду. Казань — первый город за всю историю ЧМ, где большая часть населения — мусульмане.
Пока что Татарстан пользуется большой самостоятельностью в рамках выгодного договора с Москвой, который был подписан в беспорядочные годы после распада Советского Союза. Но чуть больше года назад Кремль снова начал брать контроль в свои руки. Татарский язык больше не обязательно изучать в школах, и Москва отказалась продлевать с республикой договор об автономии. Будущее представляется туманным.
Но татарская республика по-прежнему сохраняет контроль над «Татнефтью», пятым по величине нефтяным предприятием России. Доходы от добычи нефти способствуют тому, что Казань остается одним из самых благополучных российских городов. Там развиваются несколько крупных отраслей промышленности. Кроме того, «Татнефть» — щедрый спонсор в области спорта, что делает Казань самопровозглашенной спортивной столицей, подарившей стране множество выдающихся команд в различных видах спорта. Волейбол, баскетбол, хоккей с мячом. Хоккейная команда «Ак Барс» — действующие чемпионы России. Еще есть местная футбольная команда, которая играет свои домашние матчи на «Казань Арене».
В спортивной истории города есть один определяющий момент: вечер вторника 20 октября 2009 года. Великолепная «Барселона» Пепа Гвардиолы (Pep Guardiola) с Месси, Иньестой и Хави приняла в гости неизвестную команду в зеленой форме из восточного государства. Результат — одно из самых поразительных событий в Лиге чемпионов. Гости из казанского «Рубина» не дали себя запугать титулами противников и величием стадиона «Камп ноу». Златан Ибрагимович (Zlatan Ibrahimovic) с повязкой на голове и развивающимися волосами забил для «Барселоны» утешительный гол. Но казанский «Рубин» выиграл со счетом 2:1, и об этом достижении до сих пор говорят на берегах Волги.
«Когда я поехал за границу после этого матча, внезапно оказалось, что все знают Казань. Вот это я понимаю, продвижение!»
«Футбол — это общение, футбол объединяет людей. Он работает лучше, чем водка!» — говорит министр спорта, и на лице его — выражение счастья.
С того момента дела у казанского «Рубина» шли так себе, и сейчас это незначительная средняя команда в российской премьер-лиге. Для ее домашней арены, рассчитанной на 45 тысяч мест, зрителей на матчах слишком мало. В прошлом году, однако, туда вернулся приносящий удачу Курбан Бердыев, туркменский тренер-интроверт, что внушает определенную надежду.
Фасад «Казань Арены» закрыт огромным светодиодным экраном, одним из самых больших в Европе. Буквы на экране можно прочитать из центра города с другого берега Волги, то есть с расстояния почти в два километра.
«Видеть, как твое лицо появляется на этом гигантском экране… Это было сюрреалистично», — говорит Эмиль Бергстрём (Emil Bergström), бывший центральный защитник «Юргордена». С 2016 года он играет в казанском «Рубине», хотя на прошлый сезон его и сдавали в аренду швейцарскому клубу «Грассхопперс» (Grasshoppers).
«Мы с моей девушкой в Казани очень хорошо прижились», — добавляет Эмиль Бергстрём.
«Самые крутые матчи бывают против известных команд ЦСКА из Москвы и „Зенит" из Санкт-Петербурга, тогда по-настоящему шумно. В других случаях атмосфера спокойная, потому что стадион очень большой».
«Когда меня спросили, не хочу ли я переехать в Казань, я об этом городе ничего не знал. Но я долго говорил по телефону с Оскаром Мёллером (Oscar Möller) из «Тре крунур», который тогда играл в казанской хоккейной команде «Ак Барс». Он рассказал мне о жизни в городе», — сообщает Бергстрём.
Оскар Мёллер из клуба «Шеллефтео» — не единственный швед, игравший в казанском «Ак Барсе», команде, получившей свое название в честь мифологического крылатого снежного леопарда.
Это символ тысячелетней истории Татарстана, уходящей корнями в историю тюрко-монгольского кочевого народа, который осел на берегах Волги примерно в 10 веке.
Снежные леопарды из Казани — сейчас лучшая хоккейная команда России. Когда в апреле решалась судьба российского Кубка Гагарина, центральный нападающий клуба «Тимро» Антон Ландер (Anton Lander) забил решающий гол в матче против московского ЦСКА. В мае он участвовал в масштабном праздновании в президентском дворце в казанском Кремле.
Квадратного телосложения президент Рустам Минниханов сказал речь у напоминающего песочные часы кубка и закрепил медаль на груди Ландера в нарядном костюме.
«В Казани очень продвинутая хоккейная культура. Билеты на матчи всегда полностью распроданы. Хоккей занимает большое место в жизни людей. Тебя часто узнают, и тогда приходится разговаривать с людьми, насколько это получается», — говорит Антон Ландер.
Но вернемся обратно на «Казань Арену», к уверенному в себе министру спорта Владимиру Леонову.
Интервью подходит к концу, и после него он поспешит в аэропорт, чтобы встретиться с министрами спорта Франции и Колумбии. «Photo, photo, smile, smile, handshake, handshake — networking!» («Фото, фото, улыбаемся, улыбаемся, пожимаем руки — ведем совместную работу!»)
Но прежде чем мы расстанемся, он хочет передать одно послание.
«Мы могли бы тут принять Олимпийские игры. Реально. Единственное, чего нам не хватает, — это велодром. После Чемпионата мира мы нацелимся на Олимпийские игры!»
Владимир Леонов позирует перед камерой фотографа «Дагенс Нюхетер» Беатрисе Лундборг (Beatrice Lundborg). Он показывает большой палец.
«Это я отлично умею», — кричит министр спорта.