Взрывоопасный снаряд времен интервенции в Виноградовском районе обнаружил случайный прохожий

Выезжать на вызов специалистам-химикам областной службы спасения и взрывотехникам центра гражданской защиты пришлось в Виноградовский район 7 июля. Взрывоопасный снаряд был найден в лесу в 2,5 километрах от посёлка Важский, сообщает сайт «Безопасность Архангельской области».

В месте, где был найден снаряд, в 1918-1919 годах шли бои против интервентов

На месте специалисты определили, что найден артиллерийский снаряд английского производства времен интервенции калибра 83,8 мм.

— Боеприпас представлял не только опасность взрыва, но и поражения химикатами. Он был начинен ипритом — боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия, которое применялось в обеих мировых войнах. За сто лет, проведенные в тайге, снаряд не потерял свои боевые качества, — пояснили специалисты центра гражданской защиты.

Снаряд было опасно вывозить с места, поэтому подорвали его прямо на месте — в лесу. Химики продегазировали местность до и после подрыва.

Спасатели замечают, что боеприпасы на Севере — не редкая находка. Чаще всего такие приметы истории хранят Плесецкий и Виноградовский районы, где шли бои против интервентов в 1918-19 годах. Опасные находки встречаются в Приморском, Онежском и Мезенском районе. Трогать их не нужно ни при каких обстоятельствах, лишь сфотографировать и сообщить о месте находки в ближайший отдел полиции.