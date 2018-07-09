Ещё
Юные «гвардейцы» из Самарской области посетили чемпионат мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Юные «гвардейцы» из Самарской области посетили чемпионат мира по футболу 

Волга Ньюс 2 часа назад
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков игру посетили участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». Юных «гвардейцев» поощрили билетами на матч за отличные результаты, проявленные на окружных сборах.
По итогам спортивных соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание «Лучший стрелок», которое получил ученик 9 класса самарской школы № 127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр «Юность» г. о. Самара Никита Айхлер.
В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь Российской Армии, познакомились с образцами современной военной техники. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.
Первая смена окружного лагеря «Гвардеец-2» завершилась 29 июня. Дома ребят ждал приятный сюрприз. Узнав об успехах школьников, региональные власти поощрили самых активных участников окружных сборов билетами на матч чемпионата мира по футболу.
"Я очень рад, что посетил игру на стадионе «Самара Арена». Это мировое событие, которое все долго ждали", — поделился впечатлениями Никита Айхлер. Он также сообщил, что после школы планирует поступать в летное училище.
Вместе с Никитой игру на стадионе «Самара Арена» посетили Даниил Горбачев, Никита Дубовой и Артем Титов, все они принимали активное участие в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, военно-спортивной эстафете и творческом конкурсе оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», который проходил с 13 по 29 июня на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
Волга Ньюс: последние новости
Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ Английская сборная по футболу не стала тренироваться на "Самара Арене" "Крылья Советов" проиграли в первом матче на австрийском сборе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали69
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина30
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение