Юные «гвардейцы» из Самарской области посетили чемпионат мира по футболу

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков игру посетили участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». Юных «гвардейцев» поощрили билетами на матч за отличные результаты, проявленные на окружных сборах.

По итогам спортивных соревнований в арсенале команды Самарской области две бронзовые медали и звание «Лучший стрелок», которое получил ученик 9 класса самарской школы № 127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр «Юность» г. о. Самара Никита Айхлер.

ДОСААФ России. В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Ребята побывали в обстановке, максимально приближенной к несению армейской службы, увидели мощь Российской Армии, познакомились с образцами современной военной техники. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Минобороны России

Первая смена окружного лагеря «Гвардеец-2» завершилась 29 июня. Дома ребят ждал приятный сюрприз. Узнав об успехах школьников, региональные власти поощрили самых активных участников окружных сборов билетами на матч чемпионата мира по футболу.

"Я очень рад, что посетил игру на стадионе «Самара Арена». Это мировое событие, которое все долго ждали", — поделился впечатлениями Никита Айхлер. Он также сообщил, что после школы планирует поступать в летное училище.