В Петербурге приземлилась сборная Франции по футболу

Футболисты и тренерский состав футбольной сборной Франции по футболу прибыли 9 июля в Санкт-Петербург и поселились в пятизвездочном отеле Corinthia («Коринтия») на Невском проспекте, 57, сообщает «Regnum»

В 17.30 команда проведет тренировку на стадионе «Санкт-Петербург».

Французские болельщики приветствовали игроков своей сборной у гостиницы.

Напомним, во вторник, 10 июля, сборная Франции встретится с командой Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу на стадионе «Санкт-Петербург».

Победитель встречи выйдет в финал, где сыграет с Англией или Хорватией.