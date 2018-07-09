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В Петербурге приземлилась сборная Франции по футболу
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В Петербурге приземлилась сборная Франции по футболу 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Футболисты и тренерский состав футбольной сборной Франции по футболу прибыли 9 июля в Санкт-Петербург и поселились в пятизвездочном отеле Corinthia («Коринтия») на Невском проспекте, 57, сообщает «Regnum».
В 17.30 команда проведет тренировку на стадионе «Санкт-Петербург».
Французские болельщики приветствовали игроков своей сборной у гостиницы.
Напомним, во вторник, 10 июля, сборная Франции встретится с командой Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу на стадионе «Санкт-Петербург».
Победитель встречи выйдет в финал, где сыграет с Англией или Хорватией.
Петербургский матч планируют посетить президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
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