Ещё
Блогеров обвинили в скрытой агитации за Сергея Собянина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Блогеров обвинили в скрытой агитации за Сергея Собянина 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Сразу несколько блогеров Николай Соболев, Тимур Сидельников, Дмитрий Масленников и другие с разницей в несколько дней выпустили однотипные ролики на YouTube, в которых они положительно отзывались о благоустройстве города и том, как Москва преобразилась за последние несколько лет, сообщает TJ со ссылкой на Telegram-канал «Методичка».
Первым ролик записал блогер Николай Соболев, который рассказал о преобразованиях Парка Горького. С первых секунд видео Соболев начинает хвалить парк, рассказывая о его истории (платный вход, запущенное состояние) и изменениях. При этом Соболев большую часть своей жизни прожил в Санкт-Петербурге и перебрался в Москву лишь недавно.
Тимур Сидельников и Дмитрий Масленников также рассказали об улучшениях в Парке Горького. Элли Ди рассказала о великолепном парке Северного речного вокзала. Другой блогер Макс Брант рассказал про иностранных болельщиков, отметив положительный момент, что на Никольской улице пропала реклама. Также об улучшениях в столицеговорится в видео Кости Павлова.
Ни в одном из роликов Сергей Собянин не упоминается, однако за эти ролики блогеры получили от 500 тыс. до 1 млн рублей, утверждает издание. Все блогеры-участники законтрактованы с агентством WildJam. По данным «Методички», агентство может выступать субподрядчиком. Однако ни одного сообщения СМИ о массовой скупке видеоблогеров мэрией Москвы до сих пор не опубликовано.
Политолог Михаил Карягин сомневается в участии блогеров в политической кампании. Аудитория YouTube относится к политической рекламе крайне негативно и воспринимается в штыки в силу возраста аудитории.
«Известно, что аудитория того же Николая Соболева — это в основном девушки 14−18 лет, которые не могут голосовать. У других блогеров ситуация будет схожей. Кроме того, следует учитывать территориальный разброс подписчиков. То есть целевой аудитории там не так много, чтобы эта кампания как-то могла повлиять на результат выборов», — прокомментировал политолог.
Sostav.ru: последние новости
Не надо печалиться: Клинское утешило российских болельщиков Не пропустить ни одного момента: Visa на Чемпионате мира по футболу Неймар, симулирующий боль, попал в социальную рекламу экстренных служб
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали69
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина30
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение