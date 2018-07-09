Блогеров обвинили в скрытой агитации за Сергея Собянина

Сразу несколько блогеров Николай Соболев , Тимур Сидельников, Дмитрий Масленников и другие с разницей в несколько дней выпустили однотипные ролики на YouTube, в которых они положительно отзывались о благоустройстве города и том, как Москва преобразилась за последние несколько лет, сообщает TJ со ссылкой на Telegram-канал «Методичка».

Первым ролик записал блогер Николай Соболев, который рассказал о преобразованиях Парка Горького. С первых секунд видео Соболев начинает хвалить парк, рассказывая о его истории (платный вход, запущенное состояние) и изменениях. При этом Соболев большую часть своей жизни прожил в Санкт-Петербурге и перебрался в Москву лишь недавно.

Тимур Сидельников и Дмитрий Масленников также рассказали об улучшениях в Парке Горького. Элли Ди рассказала о великолепном парке Северного речного вокзала. Другой блогер Макс Брант рассказал про иностранных болельщиков, отметив положительный момент, что на Никольской улице пропала реклама. Также об улучшениях в столицеговорится в видео Кости Павлова.

Ни в одном из роликов Сергей Собянин не упоминается, однако за эти ролики блогеры получили от 500 тыс. до 1 млн рублей, утверждает издание. Все блогеры-участники законтрактованы с агентством WildJam. По данным «Методички», агентство может выступать субподрядчиком. Однако ни одного сообщения СМИ о массовой скупке видеоблогеров мэрией Москвы до сих пор не опубликовано.

Политолог Михаил Карягин сомневается в участии блогеров в политической кампании. Аудитория YouTube относится к политической рекламе крайне негативно и воспринимается в штыки в силу возраста аудитории.

«Известно, что аудитория того же Николая Соболева — это в основном девушки 14−18 лет, которые не могут голосовать. У других блогеров ситуация будет схожей. Кроме того, следует учитывать территориальный разброс подписчиков. То есть целевой аудитории там не так много, чтобы эта кампания как-то могла повлиять на результат выборов», — прокомментировал политолог.