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Десайи: решимость Мбаппе станет главным фактором в матче сборных Франции и Бельгии
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Десайи: решимость Мбаппе станет главным фактором в матче сборных Франции и Бельгии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Сборная Франции сможет обыграть бельгийскую команду в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу благодаря решительной игре французского форварда Килиана Мбаппе. Такое мнение высказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи в авторской статье в газете «Гардиан».
"Решимость [форварда «Монако»] Мбаппе станет главным фактором во встрече Франция — Бельгии, — считает Десайи, — Мне нравится его физическое состояние, то, как он противостоит соперникам на поле, у него нет страха, и он напоминает мне Тьерри Анри и Давида Трезеге в сборной 1998 года. Им также были присущи хладнокровие и амбиции, чтобы играть на самой большой футбольной сцене в мире. В четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти против Италии они вызвались пробить 11-метровые, когда некоторые из более опытных футболистов отказались, и они оба забили".
"Пока все же рано сравнивать Мбаппе с Пеле или Анри, — констатирует Десайи. — Тем не менее, как мне кажется, можно провести параллели".
Бывший игрок сборной также отметил мастерство другого форварда нынешней национальной команды — Антуана Гризманна, который не стал праздновать гол в ворота сборной Уругвая и подвергся критики со стороны болельщиков. Десайи пояснил, что у Гризманна много близких друзей среди уругвайцев, а защитник сборной Диего Годин является крестным дочери французского игрока. «Возможно, сейчас Гризманн выступает не так стабильно, однако семь забитых им мячей в шести последних играх плей-офф — на чемпионате Европы в 2016 году и на нынешнем турнире — показывают, что он большой мастер», — полагает Десайи.
Дешам — настоящий босс
Слагаемым успеха он назвал и умение главного тренера сборной Дидье Дешама контролировать сборную. «Он настоящий босс, — подчеркнул Десайи. — Дешам был вынужден заменить многих игроков, выступавших на чемпионате Европы в 2016 году, однако сумел сплотить команду. Он не давит на них и не читает лекций и сейчас пожинает плоды своего подхода. Футболисты доверяют тому, что делает Дешам».
Полуфинал между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве.
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