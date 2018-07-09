«Серебряные» прыжки 

Главные старты для молодых легкоатлетов проходили с 6 по 8 июля в Челябинске.
Омскую область на этих стартах представляли воспитанники областного центра спортивной
подготовки прыгун в высоту Матвей Рудник, специалист по прыжкам в длину Алексей
Абольский, шестовичка Ирина Иванова, толкательница ядра Арина Моисеева и бегунья
Екатерина Блохина.
На пьедестал удалось подняться двум нашим атлетам. Ирина Иванова в первый день
стартов завоевала «серебро», прыгнув на 4,30 метра. Победительницей в этой дисциплине стала
Анастасия Сурова из Татарстана, а замкнула тройку москвичка Мария Захаруткина.
На следующий день с результатом 2,19 метра Матвей Рудник стал вторым в секторе для прыжков в высоту. Победу одержал магнитогорец Кирилл Ведешкин, а «бронзу» выиграл
спортсмен из Северной столицы Григорий Попов.