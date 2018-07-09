«Серебряные» прыжки

Главные старты для молодых легкоатлетов проходили с 6 по 8 июля в Челябинске.

Омскую область на этих стартах представляли воспитанники областного центра спортивной

подготовки прыгун в высоту Матвей Рудник, специалист по прыжкам в длину Алексей

Абольский, шестовичка Ирина Иванова , толкательница ядра Арина Моисеева и бегунья

Екатерина Блохина.

На пьедестал удалось подняться двум нашим атлетам. Ирина Иванова в первый день

стартов завоевала «серебро», прыгнув на 4,30 метра. Победительницей в этой дисциплине стала

Анастасия Сурова из Татарстана, а замкнула тройку москвичка Мария Захаруткина.

На следующий день с результатом 2,19 метра Матвей Рудник стал вторым в секторе для прыжков в высоту. Победу одержал магнитогорец Кирилл Ведешкин, а «бронзу» выиграл