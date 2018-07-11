Ещё
Алдервейрелд прокомментировал симуляции Мбаппе в матче Франция — Бельгия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алдервейрелд прокомментировал симуляции Мбаппе в матче Франция — Бельгия 

RT на русском 2 часа назад
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал симуляции нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе в концовке матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года.
«Да, он прошёл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», — цитирует Алдервейрелда «Чемпионат».
Сборная Бельгии уступила Франции в матче за выход в финал ЧМ со счётом 0:1.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал определение 19-летнему нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.
RT на русском: последние новости
Рамос пожелал удачи Роналду в «Ювентусе» Сборная Мексики прибыла в Самару в преддверии матча против Бразилии в 1/8 финала ЧМ по футболу Дешам ответил на вопрос, сможет ли сборная Франции показать в финале свой лучший футбол как на ЧМ-1998
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию429
Еще один футболист ушел из сборной России24
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение