Алдервейрелд прокомментировал симуляции Мбаппе в матче Франция — Бельгия

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал симуляции нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе в концовке матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года.

«Да, он прошёл дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее», — цитирует Алдервейрелда «Чемпионат».

Сборная Бельгии уступила Франции в матче за выход в финал ЧМ со счётом 0:1.