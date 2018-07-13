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Тома Менье: «Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия»
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Тома Менье: «Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник сборной Бельгии Тома Менье рассчитывает на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018​. По его мнению, бельгийцы играют лучше.
— Мы играем лучше, чем Англия, — цитирует «Р-Спорт» Менье. — Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас. Мы хотим выиграть этот матч.
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
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