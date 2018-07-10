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В омском парке будут жить лебеди Руслан и Пелагея
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В омском парке будут жить лебеди Руслан и Пелагея 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Пресс-служба мэрии Омска подвела итоги голосования, которое должно было выбрать имена для пары лебедей из парка имени 30-летия ВЛКСМ. Голосование проходило в два этапа в официальном паблике горадминистрации.
На первом этапе участники предложили более 100 имен. Из предложенных вариантов администрация парка выбрала 10 имен — пять мужских и пять женских. На втором этапе омичи проголосовали за понравившиеся варианты.
Лидерами голосования стали имена Руслан и Пелагея. Имя Руслан предложил Константин Кибченко, имя Пелагея — Андрей Тафинцов. Также востребованными вариантами были имена Эльза, Пётр и Феврония.
Добавим, что победители получат сертификаты на сумму 1500 рублей на прокат аттракционов. Награждение состоится 15 июля.
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