В омском парке будут жить лебеди Руслан и Пелагея

Пресс-служба мэрии Омска подвела итоги голосования, которое должно было выбрать имена для пары лебедей из парка имени 30-летия ВЛКСМ. Голосование проходило в два этапа в официальном паблике горадминистрации.

На первом этапе участники предложили более 100 имен. Из предложенных вариантов администрация парка выбрала 10 имен — пять мужских и пять женских. На втором этапе омичи проголосовали за понравившиеся варианты.

Лидерами голосования стали имена Руслан и Пелагея. Имя Руслан предложил Константин Кибченко, имя Пелагея — Андрей Тафинцов. Также востребованными вариантами были имена Эльза, Пётр и Феврония.

Добавим, что победители получат сертификаты на сумму 1500 рублей на прокат аттракционов. Награждение состоится 15 июля.