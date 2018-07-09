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Иван Дубасов: художник, который нарисовал советские деньги
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Иван Дубасов: художник, который нарисовал советские деньги 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Эти люди не купались во всенародной славе. А между тем все они были профессионалами самого высокого уровня. Это художники «Гознака». Такие же как Иван Дубасов, который придумал и нарисовал огромное количество не только денежных купюр СССР, но и наград, и почтовых марок.
Иллюстрации для Евангелия
Иван Иванович Дубасов родился в Одинцове Московской губернии в 1897 году. Дубасов-старший неплохо рисовал, видимо, от него Ваня и унаследовал свой дар. Во время обучения в Императорском Строгановском художественно-промышленном училище он получил свою первую награду за художественное мастерство. 16-летний Иван стал победителем конкурса на лучшие иллюстрации к Евангелию.
Через два года после этого Дубасов покинул стены учебного заведения в звании «ученый рисовальщик». Теперь он мог преподавать черчение, рисование и правописание. Однако молодому учителю так и не удалось устроиться в школу: началась Первая мировая война. А потом была служба в рядах Красной Армии. В общем домой Иван вернулся только в 1922 году.
Марганцовка
В том же году Иван принял участие в конкурсе на создание марки в честь пятилетия образования РСФСР. Победителю был обещан денежный приз. Поскольку в то время красок у Ивана не было, он нарисовал эскиз с помощью обыкновенной марганцовки, а позировать ему пригласил своего знакомого. Марка настолько понравилась членам жюри, что Дубасов не только занял 1-е место, но и был приглашен на работу в «Гознак».
Герб, марки и деньги
Дубасов сразу с головой окунулся в работу. В тот период в «Гознаке» как раз трудились над эскизом герба нового государства Союза Советских Социалистических Республик. Новоиспеченный сотрудник Иван Дубасов придумал разместить девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на лентах, обвивающих снопы колосьев, расположенных по краям герба.
Кроме того, именно кисти Дубасова принадлежит траурная почтовая марка с изображением Ленина, выпущенная в 1924 году, а также казначейские билеты достоинством 3, 5 рублей и банковские билеты достоинством 1, 2, 3 и 50 червонцев и многие другие.
Главный художник
Уже в 1932 году, то есть всего через 10 лет работы, Иван Дубасов был назначен главным художником «Гознака». Он будет занимать этот пост 39 долгих лет, до самой пенсии. За эти годы, кроме денежных билетов и купюр различного номинала, под руководством Дубасова были созданы эскизы множества государственных наград, в том числе самой высокой — «Золотой Звезды». Художник приложил руку и к макетам вымпелов, которые были доставлены на Луну и Венеру.
Иван Иванович Дубасов умер в весьма преклонном возрасте в 1988 году. Его похоронили в родном Одинцове, для которого незадолго до смерти он разрабатывал герб города.
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