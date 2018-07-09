Немов: вся страна получила колоссальное удовлетворение от игры сборной России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира — 2018, которая уступила хорватам в четвертьфинале в серии пенальти.

«За нашу сборную болел самоотверженно, от души, как всегда это делаю. Считаю, что наши ребята не проиграли. Вся страна получила колоссальное удовлетворение от их игры. На поле было видно, как они сражались, показали нам, что они, действительно, умеют играть в футбол. Я очень горжусь тем, что чемпионат мира проходит у нас в стране. Это великое событие, которое поменяет мнение о нашей стране у многих людей по всему миру.