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Немов: вся страна получила колоссальное удовлетворение от игры сборной России
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Немов: вся страна получила колоссальное удовлетворение от игры сборной России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира — 2018, которая уступила хорватам в четвертьфинале в серии пенальти.
«За нашу сборную болел самоотверженно, от души, как всегда это делаю. Считаю, что наши ребята не проиграли. Вся страна получила колоссальное удовлетворение от их игры. На поле было видно, как они сражались, показали нам, что они, действительно, умеют играть в футбол. Я очень горжусь тем, что чемпионат мира проходит у нас в стране. Это великое событие, которое поменяет мнение о нашей стране у многих людей по всему миру.
Я был на матчах, это совершенно по-другому выглядит воочию, чем по телевизору. Мне повезло, что у меня есть такая возможность. Понаблюдать вживую за футболом. Ходил на матч открытия, на игры, которые проходили на стадионе «Спартак» и в Саранске, так как я посол этого города", — передаёт слова Немова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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