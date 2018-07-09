Криокамеры и приставки: самые странные райдеры футболистов на ЧМ-2018

Несмотря на то, что сборная России так и не смогла пройти в полуфинал, болельщики все равно продолжают следить за чемпионатом мира по футболу. А зарубежные СМИ не только признали успех российской команды, но и выразили свое восхищение организацией чемпионата. По мнению европейцев, Россия оказалась гораздо лучше, чем они думали, а многие стереотипы о стране не подтвердились. Организаторы чемпионата и правда смогли исполнить все самые не простые и порой очень странные пожелания игроков. «МИР 24» узнал, какими требованиями удивили некоторые футболисты, и как это повлияло на результаты их игры.

Отдельным пунктом в райдере команды Португалии прописаны приставки Sony PlayStation для каждого футболиста и огромные плазменные телевизоры. Кроме этого, сборная попросила перед их приездом обязательно перекрасить стены и установить во всех номерах определенную пробковую мебель, зеркала с подогревом, исключающие запотевания и ароматические подушки в спальную комнату. Среди основных пожеланий также значились несколько футбольных полей и идеальный газон.

Особые уточнения поступили от звезды сборной — Криштиану Роналду. Во-первых, Криштиану разрешили привезти двух персональных охранников, которые должны его везде сопровождать. Интересно, что одного из мужчин футболист заметил на португальской корриде, когда тот сражался с быком. Он не только охраняет Роналду, но и его сына во время матчей. Своего старшего ребенка футболист, кстати, тоже привез в Россию. Кроме того, Роналду был единственным, кто смог выбрать номер в отеле для себя сам. Несмотря на выполненные условия, португальская команда не смогла пройти дальше 1/8, проиграв в матче с Уругваем.

Аргентинцы вместе со звездой футбола Лионелем Месси тоже поехали домой после матча в 1/8, в котором проиграли сборной Франции. В райдере этой команды значились электрические гольфкары, чтобы передвигаться между отелем и тренировочным полем было удобнее.

Не помогли пройти дальше, однако, аргентинцам и три тонны продуктов, которые они привезли с собой: говядину, свинину, мате, вареную сгущенку — ее даже называли залогом успеха спортсменов. Каких-либо особых требований Месси, в отличие от своего португальского конкурента, не выдвигал.

ГЕРМАНИЯ

Проигрыш немецкой команды Южной Корее еще на этапе выхода из группы стал, пожалуй, самым неожиданным на чемпионате. По требованию спортсменов из сборной Германии в отеле были построены новые персональные террасы, а в их номер ежедневно подавали миндальное и рисовое молоко. Специально для немцев в тренировочном центре в Ватутинках сделали ремонт дорог и даже поменяли газон, предыдущий сборной Германии показался высоковатым на пару миллиметров. Беспокоились немцы и о безопасности, поэтому убедительно просили снабдить все стадионы рентгенами и металлодетекторами.

Кроме того, футболисты добились разрешения привезти в Россию 700 килограммов немецких колбасок и 18 тысяч литров пива. Безалкогольный аналог игрокам можно было употреблять даже во время тренировок. Кажется, к следующему чемпионату немецкому тренеру стоит перевести своих подопечных на более здоровое питание.

ИСПАНИЯ

Одна из самых сильных европейских команд проиграла российской сборной в результате серии пенальти в 1/4 чемпионата. Интересно, что, в первую очередь, испанцев не устроили большие кровати в номерах, поэтому их пришлось заменить на огромные. Так же как и немцы, испанцы попросили ввезти в Россию свои продукты, а именно хамон и пармезан. Спортсмены подчеркнули, что хотят, чтобы всю еду для них готовил собственный шеф-повар, который по заверениям тренера знает, как готовить «блюдо для чемпионов». По данным СМИ, содержание испанской делегации обходилось в 30 тысяч долларов в сутки.

ЯПОНИЯ

Японская команда также не смогла пробиться в 1/4 финала, зато их делегация стала самой многочисленной на чемпионате. Японский повар очень беспокоился, что в России не получится достать морепродукты и рис, к которым так привыкли спортсмены, поэтому все это привезли с собой.

Кроме того, в японскую делегацию вошла вся юношеская команда, которую нужно было разместить в тех же условиях, что и основных игроков. По словам тренера, юношеская сборная должна внимательно наблюдать за звездами футбола и учиться у них мастерству.

На казанской базе «Рубин» , которую выбрала сборная для своего проживания, японцы потребовали увеличить скорость интернета и организовать комнату для пинг-понга. Под нее временно переоборудовали музей местного клуба.

АНГЛИЯ

Английская сборная и ее болельщики с начала чемпионата критичнее всех относились к поездке в Россию, да и райдер команды оказался, пожалуй, самым требовательным.

Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON

Англичане привезли на тренировочную базу собственную еду, охрану, повара и даже двух психологов.

Они потребовали переделать ограждение на тренировочной базе, и вместо двух метров сделать шесть. Объяснила это сборная тем, что не хочет, чтобы любопытные граждане наблюдали за жизнью и тренировками спортсменов. Кроме этого, боясь заразиться заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, рядом со стадионом в Зеленогорске попросили установить переносную лабораторию мониторинга загрязнений воздуха.

В номерах английские футболисты захотели обязательно иметь возможность смотреть английские телеканалы, спать на кроватях на полметра длиннее обычных и пользоваться криокамерами. Считается, что использование криокамеры, температура в которой опускается на 50-170 градусов ниже нуля, приводит к омоложению организма. Возможно, именно в ней весь секрет выхода сборной в полуфинал, впервые за последние 28 лет. Хотя, по словам спортивных экспертов, игра англичан на чемпионате весьма нестабильная.

ШВЕЦИЯ

Шведский райдер удивил организаторов больше всего своей скромностью. Единственное, что пристально выбирала команда — это город для тренировочной базы. По словам менеджера сборной Ларса Рихта, они просмотрели около двадцати пяти российских городов и выбрали Геленджик. Футболисты устали от снега дома и поэтому хотели по максимуму провести время в тепле. Правда, поселились шведы все-таки в самом дорогом отеле города. Но никаких дополнительных требований в виде массажистов и личного повара у них не было.

Не захотели шведы ничего менять и в интерьере отеля и номеров. Команда также не стала выкупать весь жилой фонд, поэтому другие гости могли заселиться в гостиницу в эти же даты. Шведская скромность, кажется, положительно сказалась на результатах сборной, хоть команда и не смогла выйти в полуфинал, уступив Англии.

РОССИЯ

Конечно, российской команде, находясь у себя дома, было проще определиться с местом тренировок. Для футболистов выбрали базу в подмосковном Новогорске. В райдере российской команды прописаны весьма обычные требования: в номере должны быть русскоязычные каналы, занятия — закрыты от посторонних глаз и собственная охрана.

Обычно со сборной ездит повар, который следит за питанием игроков и готовит для них традиционные русские блюда. В этот раз он, конечно, не понадобился. По словам организаторов, на содержание одного российского спортсмена требовалось не более 3000 тысяч рублей в день. Пожалуй, самым интересным требованием в списке можно считать исключительно бакинские помидоры. Обычно их приходиться возить с собой.

Российская сборная впервые в истории вышла в четверть финала мирового лидерства, обыграв ОАЭ, Египет, Испанию и уступив лишь в серии пенальти сборной Хорватии.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ