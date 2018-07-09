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Вера Муратова вновь лучшая
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Вера Муратова вновь лучшая 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Наша спортсменка Вера Муратова стала победителем престижных соревнований для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в дисциплине пауэрлифтинг. Масштабное первенство проходило с 6 по 8 июля 2018 года в словацком городе Бановце-над-Бебравоу. В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Венгрии, Польши и Словакии. Вера Муратова и ещё 14 тяжелоатлетов защищали честь нашей страны.
Наша спортсменка Вера Муратова, выступавшая в категории 86 кг, показала результат 137 кг. Это позволило ей подняться на первую строчку пьедестала почёта.
Для справки:
Спорт ПОДА (пауэрлифтинг) впервые был представлен на Паралимпийских играх 1964 года в Токио под названием «Тяжелая атлетика», в 1992 году было принято решение о переименовании его в пауэрлифтинг. Изначально в Паралимпийских играх участвовали только мужчины. Впервые на Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее в соревнованиях стали участвовать женщины. В ПОДА атлеты демонстрируют силу верхней части тела. Иногда спортсмены поднимают штангу, которая в 3-4 раза превышает вес их собственного тела. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в японской столице городе Токио будет разыграно 20 комплектов медалей в пауэрлифтинге спорта лиц с ПОДА.
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