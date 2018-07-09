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Фантастические люди: фанаты ЧМ — о России и русских
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Фантастические люди: фанаты ЧМ — о России и русских 

Мир24 2 часа назад
Если бы существовала символическая сборная болельщиков, то в ней обязательно нашлось бы место ярким перуанским фанатам. От игры своей сборной они не в восторге (она не вышла из группы на ЧМ), но зато полны прекрасными впечатлениями от России. Некоторые представители страны даже решили остаться здесь жить, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Чемпионат мира в России полностью изменил жизнь перуанского болельщика Джованни Фалькона. Теперь он хочет навсегда перебраться от подножья Анд к горам Уральским.
На время чемпионата мира Джованни вместе с приятелем Ремингтоном бесплатно приютили в Екатеринбурге. Всего за пару недель они настолько освоились в одном из крупнейших городов России, что решили не возвращаться на родину. Впрочем, Ремингтон вскоре передумал, ведь кроме испанского больше языков он не знает, а вот Джованни владеет еще и английским. А теперь собирается всерьез сесть за учебники русского.
«Для меня это большой вызов. Прежде всего, с точки зрения языка. Я уже знаю несколько слов по-русски. Даже могу немного читать. Конечно, я понимаю далеко не все. Но это уже что-то», — говорит перуанец.
Джованни уже встал на биржу труда. Хотя с работой проблем возникнуть не должно. Он инженер-электрик с многолетним стажем. И на родине в Лиме был на хорошем счету.
Возможно, примеру перуанских болельщиков последуют и двое английских фанатов. Правда, пока их мысли больше заняты футболом. Англии в среду играть полуфинал чемпионата мира с Хорватией.
В Россию Найджел и Ларри приехали на собственном фургоне, а теперь колесят по стране вслед за национальной сборной. Они уже побывали в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Самаре. Надо ли говорить, что впечатлений приятели набрались на всю жизнь?
«Нам все говорили: Что вы делаете, вам не надо ехать в Россию! А мы отвечали: Все будет хорошо», — говорит Найджел Холдер.
«Мы встретили очень много русских. Это фантастические люди. Они очень гостеприимные, щедрые, добрые. Нас угощали шашлыком и водили в баню. Это было здорово», — вспоминает Ларри Макналти.
Найджел и Ларри живут прямо в фургоне. Это фактически настоящий дом на колесах, со всеми удобствами. Сейчас англичане держат курс на Москву, правда, боятся, что на матч с Хорватией могут и не попасть. Билеты им купить пока не удалось.
Юный болельщик из Кыргызстана по имени Арсен от российского мундиаля получил даже больше, чем рассчитывал. На матче бельгийской сборной он появился с плакатом, с помощью которого попросил футболку вратаря Симона Миньоле. И, к собственному удивлению, получил ее.
«Он мне написал: Я еду, сделай так, чтобы я тебя узнал. Я раскрыл плакат, он сразу увидел и сказал: Того парня запускайте. Меня полицейские под руки схватили, занесли в отель. Внутри поставили, мы поболтали минутки три-четыре», — рассказал молодой человек.
Встреча в отеле, где жила сборная Бельгии, получилась очень теплой. Миньоле не просто вручил свою футболку, но и некоторое время пообщался со своим персональным фанатом.
Напомним, что за ходом самых интересных матчей чемпионата мира вы можете следить, не отрываясь от просмотра любимых передач и фильмов на телеканале «МИР». Любое изменение в счете вы увидите на своих экранах.
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