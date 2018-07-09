Символ и логотип молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске выберут на конкурсе

НОВОСИБИРСК, 9 июля. / ТАСС /. Символ и логотип молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске, будут выбран с помощью конкурса. О необходимости такого способа сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на совещании по подготовке к проведению этого турнира.

В мае Международная федерация хоккей утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет). По этому контракту турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, но часть матчей будет проходить на старой арене.

"Стоит провести конкурс, возможно, даже в масштабах страны на создание логотипа и символа чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Это очень важно, ведь сегодня хоккей это не только спорт, но и шоу, поэтому важно показать, что город живет чемпионатом", — сказал Третьяк.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников согласился с предложением Третьяка как можно раньше начать работу над созданием символа и логотипа будущего чемпионата.

"Это действительно важно, спасибо, что подсказали обратить на это внимание. Несмотря на то, что время у нас еще есть, следует уже запустить процедуру обсуждения открытого и честного голосования для всех жителей России. Просьба подумать, как мы это будем объявлять и запускать. Нужно уже начинать сейчас информационную работу", — сказал Травников.

Матчи чемпионата мира будут проходить на новой арене столицы региона, которая начнет возводиться в начале 2019 года на левом берегу реки Обь. Ранее Россия принимала молодежные чемпионаты мира в 2001 (Москва, Подольск) и 2013 годах (Уфа).