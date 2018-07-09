В правительстве обсуждают возвращение Козаку статуса куратора ФЦП по развитию Крыма

В правительстве обсуждается сценарий, по которому к вице-премьеру Дмитрию Козаку , который отвечает за ТЭК и промышленность, может вернуться статус куратора госпрограммы по развитию Республики Крым. Об этом сообщают источники «РБК».

По словам источника, Козак снова станет куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Данный сценарий также подтвердили два собеседника, близких к федеральному правительству и руководству полуострова.

«ФедералПресс» напоминает, что в мае за крымскую ФЦП в качестве курирующего вице-премьера стал отвечать Виталий Мутко

На данный момент, как уточнил источники, «программа должна быть передана от Мутко Козаку, но Мутко в рамках полномочий по региональной политике тоже будет участвовать». Другой источник подтвердил данные слова и добавил, что Козак обладает «беспрецедентным опытом в крымских вопросах».

«Мутко тяжело погружаться в историю реализации ФЦП. Он недавно получил полномочия куратора регионов и ФЦП, и он до сих пор советуется с Козаком по вопросам, связанным с программой», — сказал собеседник.

Вопрос о передаче полномочий по кураторству ФЦП решится в ближайшее время.