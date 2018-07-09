Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида — без санкций

Хорватский футбольный союз отстранил члена команды, скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира, сообщает сайт организации. Как информирует пресс-служба союза, он выведен из состава делегации.

Причиной такого решения стал видеоролик, на котором Вукоевич вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу «Слава Украине!» после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти — 4:3). При этом Вида снова оставлен без санкций.