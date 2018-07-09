В «РЖД ТУР» с начала ЧМ заказано более 10 спецвагонов класса люкс

Для поездок на матчи с начала Чемпионата Мира заказано более 10 специальных вагонов класса люкс. Такие поездки уже были реализованы из Москвы в Саранск, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Как сообщает Александр Львов, заместитель генерального директора по развитию компании «РЖД Тур», VIP-поездки происходят в отдельных вагонах, рассчитанных на одного человека или на небольшую компанию, которые включаются в состав поездов нужного направления.

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