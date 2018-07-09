Медведь Памир из Красноярска назвал первого финалиста ЧМ‐2018

В Красноярском зоопарке «Роев ручей» медведь Памир выбрал первую сборную, которая пройдет в финал чемпионата мира по футболу. Победителя он выбирал из команд Франции и Бельгии. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Перед Памиром поставили две канистры с флагами сборных. Известно, эти емкости являются самой любимой игрушкой для медведей парка.

Животное долго изучало канистры, но в конце концов фаворитом для него стала емкость с флагом Бельгии.

Футбольный клуб «Енисей» проведет сборы на базе учебно‐тренировочного центра «Сатурн», расположенного в подмосковном Кратове. Команда завоевала право выступать в Российской футбольной премьер‐лиге по итогам прошлого сезона.