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Медведь Памир из Красноярска назвал первого финалиста ЧМ‐2018
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Медведь Памир из Красноярска назвал первого финалиста ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском зоопарке «Роев ручей» медведь Памир выбрал первую сборную, которая пройдет в финал чемпионата мира по футболу. Победителя он выбирал из команд Франции и Бельгии. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Перед Памиром поставили две канистры с флагами сборных. Известно, эти емкости являются самой любимой игрушкой для медведей парка.
Животное долго изучало канистры, но в конце концов фаворитом для него стала емкость с флагом Бельгии.
Футбольный клуб «Енисей» проведет сборы на базе учебно‐тренировочного центра «Сатурн», расположенного в подмосковном Кратове. Команда завоевала право выступать в Российской футбольной премьер‐лиге по итогам прошлого сезона.
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