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На Бурцевских прудах определят лучшего рыбака в округе
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На Бурцевских прудах определят лучшего рыбака в округе 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Окружной турнир по рыбной ловле пройдет на Бурцевских прудах в среду, 11 июля. На этот раз в соревнованиях примут участие жители с ограниченными возможностями здоровья. Комплект наград будет разыгран в восьми номинациях.
— В соревнованиях могут принять участие все желающие, даже дети старше 5 лет, — рассказал представитель Центра физической культуры и спорта САО. — Соревнования лично-командные. Состав команды — три человека.
Продолжительность ловли — три часа. При себе иметь одну поплавочную удочку с одним крючком.
Регистрация откроется в 8.00. Начало соревнований в 9.00.
Бурцевские пруды расположены в деревне Бурцево. (еп)
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