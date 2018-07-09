На Бурцевских прудах определят лучшего рыбака в округе

Окружной турнир по рыбной ловле пройдет на Бурцевских прудах в среду, 11 июля. На этот раз в соревнованиях примут участие жители с ограниченными возможностями здоровья. Комплект наград будет разыгран в восьми номинациях.

— В соревнованиях могут принять участие все желающие, даже дети старше 5 лет, — рассказал представитель Центра физической культуры и спорта САО. — Соревнования лично-командные. Состав команды — три человека.

Продолжительность ловли — три часа. При себе иметь одну поплавочную удочку с одним крючком.

Регистрация откроется в 8.00. Начало соревнований в 9.00.

Бурцевские пруды расположены в деревне Бурцево. (еп)