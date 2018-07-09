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«Коммерсантъ» сообщил, что глава Тульской области лично мирил Дзюбу и Черчесова
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«Коммерсантъ» сообщил, что глава Тульской области лично мирил Дзюбу и Черчесова 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поспособствовал вызову Артема Дзюбы в сборную России на ЧМ-2018.
Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Из-за неудачного этапа карьеры в «Зените» 29-летний нападающий потерял место в составе сборной. Также Колесников упомянул об имевшихся разногласиях между Дзюбой и Черчесовым, разрешить которые вызвался губернатор Тульской области.
«В сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ["Арсенал" Тула] ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил», — пишет Колесников.
Напомним, что сборная России по футболу сумела дойти до четвертьфинала Чемпионата мира. Артем Дзюба принял участие во всех пяти матчах турнира, отметившись тремя забитыми мячами.
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