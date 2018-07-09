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Британец Тео и его отец развеяли негативные мифы о России после посещения ЧМ-2018 по футболу
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Британец Тео и его отец развеяли негативные мифы о России после посещения ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Британец Тео, который ведёт свой YouTube-канал Thogden, вместе с отцом развеял негативные мифы о России после посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 год.
После двухнедельного пребывания в России Тео записал видеоролик, в котором сравнил то, что британцы думают о стране-хозяйке мундиаля, с реальностью.
«Миф номер один: русские хулиганы побьют тебя, как только ты въедешь в страну. Такого ни разу не произошло», — заявил Тео.
Он отметил, что после на второй день пребывания в Волгограде они с отцом выбрались в фан-зону в футболках с символикой английской сборной и с английскими флагами на спинах. Тео заявил, что русские болельщики были приветливы к ним, улыбались, начинали беседу и поддерживали сборную Англии. Он подчеркнул, что это является полной противоположностью тому, чего британцы ожидали.
Кроме того, что Тео развеял миф об угрюмости и недружелюбии россиян. Англичанин рассказал историю о том, что в Самаре им не удалось вызвать такси, однако обычный россиянин, который ехал по дороге к стадиону, остановился перед ними и бесплатно довёз до стадиона.
«Если бы мы предложили ему какие-то там рубли, то он бы просто обиделся», — заявил Тео.
Кроме того, британцы остались в восторге о природы России и санкт-петербургской архитектуры. Они выразили недоумение, что Россия не занимает высокие места в рейтинге самых привлекательных для туристов стран.
По мнению Тео и его отца, Россия прекрасно подготовилась к чемпионату мира и сделала всё для его великолепного проведения. По их словам, это самая лучшая организация мирового футбольного первенства за последние два десятилетия.
Британцы также поблагодарили волонтёров за готовность всегда оказать помощь и радушие.
Ранее хорватский болельщик Марко заявил, что он в России живут лучшие люди в мире.
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